La formación reúne a policías provinciales y federales. Aborda técnicas para investigar redes narco, microtráfico y ciberdelitos.

Especialistas de Colombia capacitan a las fuerzas de seguridad y llegarán a Cipolletti: qué buscan combatir.

Río Negro puso en marcha una capacitación internacional sobre narcotráfico que reúne a especialistas de la Policía Nacional de Colombia y efectivos de distintas fuerzas de seguridad de la región. El objetivo es incorporar nuevas herramientas para investigar el crimen organizado y mejorar los procedimientos contra las redes dedicadas al tráfico de drogas.

La formación comenzó en Bariloche y se extenderá hasta este jueves en el auditorio de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB). Sin embargo, tendrá continuidad en otras ciudades de la provincia: el ciclo pasará por Viedma y finalizará la próxima semana en Cipolletti .

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro , por propuesta del gobernador Alberto Weretilneck , y contempla el intercambio de experiencias con especialistas de un país con amplia trayectoria en la investigación del narcotráfico.

Quiénes son los especialistas colombianos que llegaron a Río Negro

La capacitación está a cargo de dos integrantes de la Policía Nacional de Colombia con experiencia en seguridad e investigación criminal.

Uno de ellos es el teniente coronel Mauricio Vega Gómez, magíster en Seguridad Pública y exjefe de la Unidad Interagencial DEA. También participa el teniente coronel Rymel Arley Estévez Araque, consultor en seguridad integral, gestión pública estratégica y gestión de riesgos.

Los especialistas comparten conocimientos y experiencias sobre las distintas modalidades del narcotráfico, con ejercicios prácticos para trasladar los contenidos a situaciones concretas de investigación.

Qué delitos y modalidades buscan combatir

El programa incluye contenidos sobre el escenario internacional de las drogas ilícitas, las estructuras del crimen organizado y las técnicas para investigar el narcotráfico.

También se abordan herramientas para desmantelar redes delictivas, combatir el ciberdelito y detectar distintas modalidades de microtráfico y tráfico de sustancias.

Otro de los ejes está relacionado con el desvío de productos químicos utilizados en la elaboración de drogas, una problemática que requiere conocimientos específicos y coordinación entre organismos.

Qué fuerzas de seguridad participan de la capacitación

Las jornadas reúnen a efectivos de distintas instituciones provinciales y nacionales. Por Río Negro participan integrantes de las áreas de Toxicomanía de la Policía provincial, mientras que también hay representantes de la Policía del Neuquén.

A ellos se suman integrantes de cuatro fuerzas federales con presencia en la región: la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

Durante la apertura estuvieron presentes el secretario de Justicia, Manuel Casariego; el secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura; el subjefe de la Policía de Río Negro, Elio Tapia, y el director general de Toxicomanía y Leyes Especiales, Rubén Ralinqueo.

Cuándo llegará la capacitación a Cipolletti

El ciclo de formación no quedará limitado a Bariloche. Según confirmó Darío Buonaventura, las actividades continuarán en Viedma y concluirán la próxima semana en Cipolletti.

La propuesta apunta a fortalecer la preparación de los equipos que trabajan en territorio y mejorar la cooperación entre las fuerzas provinciales, federales e internacionales.

El intercambio con los especialistas colombianos busca sumar conocimientos para enfrentar las distintas formas de actuación del crimen organizado, desde las redes de tráfico hasta las estructuras de distribución de drogas a menor escala.