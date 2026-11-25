El accidente pone el foco sobre la seguridad de los pasos a nivel ante la reactivación del Tren Patagónico del Valle.

Este mediodía, una zorra ferroviaria embistió a un tractor que transportaba un tanque regador en Allen.

Un accidente ferroviario se registró este miércoles al mediodía en Allen , donde una zorra perteneciente a la empresa Ferrosur chocó contra un tanque regador que era trasladado por un tractor de la Municipalidad de la ciudad.

El siniestro se produjo en el paso a nivel ubicado en el ingreso al barrio Vidriera , sobre calle El Calafate y la Ruta Provincial 65 .

Según las primeras informaciones, el vehículo ferroviario circulaba por las vías con operarios de la empresa, mientras que el tractor municipal realizaba una maniobra para atravesar el cruce con el tanque regador que llevaba enganchado.

Por motivos que aún se desconocen, ambos vehículos coincidieron en el paso a nivel y la zorra ferroviaria de Ferrosur terminó impactando contra el tanque que era arrastrado por el tractor perteneciente a la comuna.

La zorra ferroviaria transportaba personal de mantenimiento sobre las vías. // Foto: gentileza.

Cómo ocurrió el accidente ferroviario en Allen

De acuerdo con el relato de vecinos que presenciaron el episodio, el vehículo ferroviario habría accionado su bocina en reiteradas oportunidades mientras se aproximaba al cruce, con la intención de advertir sobre su paso.

Sin embargo, según la versión de los testigos, el conductor del tractor habría intentado acelerar su marcha para atravesar las vías antes de la llegada de la formación ferroviaria, aunque no logró completar la maniobra a tiempo.

Si bien el tractor habría conseguido avanzar lo suficiente para evitar un impacto directo, el tanque regador municipal todavía se encontraba sobre el sector de las vías cuando fue alcanzado por el vehículo de Ferrosur.

El vehículo ferroviario embistió un tanque regador que transportaba un tractor de la Municipalidad de Allen. // Foto: gentileza.

Qué es una zorra ferroviaria y para qué se utiliza

A diferencia de las formaciones convencionales destinadas al transporte de pasajeros o cargas, una zorra ferroviaria, también conocida como dresina, es un vehículo ligero utilizado principalmente para desarrollar tareas operativas y de mantenimiento sobre las vías.

Estas unidades permiten trasladar trabajadores, herramientas y materiales hacia distintos sectores de la infraestructura ferroviaria. Además, son utilizadas para realizar inspecciones y verificar las condiciones de los rieles por los que circulan las formaciones.

El accidente ocurrido en Allen vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar las medidas de precaución al atravesar los pasos a nivel, especialmente en aquellos sectores donde coinciden la circulación vehicular y ferroviaria.

Uno de los principales desafíos que tendrán por delante el Gobierno provincial y las empresas ferroviarias será reforzar la señalización y las medidas de seguridad en los pasos a nivel del Alto Valle. Entre General Roca y Cipolletti se identificaron más de 50 cruces ferroviarios, que cobrarán especial relevancia con la reactivación del servicio de pasajeros del Tren Patagónico del Valle y el consecuente incremento de la circulación sobre las vías.