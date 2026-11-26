Los constantes enfrentamientos entre dos familias que comparten un terreno motivaron la intervención de la Justicia rionegrina.

Un conflicto entre vecinos de El Bolsón derivó en medidas de la Justicia rionegrina. // Imagen generada con IA.

Un conflicto vecinal que comenzó por diferencias en la compraventa de una vivienda terminó con la intervención de la Justicia , luego de que una familia denunciara cortes en los servicios básicos y reiterados episodios de hostigamiento.

La situación involucra a dos familias que residen dentro de un mismo terreno en El Bolsón , donde comparten las conexiones de agua y electricidad . Las diferencias económicas y habitacionales derivaron en una disputa que llegó al Juzgado de Paz .

Uno de los episodios denunciados ocurrió cuando una mujer se encontraba bañando a una de sus hijas y, según relató, su vecina interrumpió el suministro de agua. La familia también aseguró haber sufrido cortes de electricidad .

Ante esta situación, la Justicia dispuso una serie de medidas de cumplimiento obligatorio para los cuatro adultos involucrados, con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios básicos y evitar nuevos enfrentamientos entre las partes.

El conflicto por la venta de una vivienda y los servicios

La familia denunciante, integrada por una pareja y seis hijos menores de edad, explicó que la propiedad había sido vendida originalmente por su vecina y sus hermanos, aunque posteriormente pasó por manos de distintos compradores.

Los actuales ocupantes presentaron ante el Juzgado de Paz boletos de compraventa con firmas certificadas y señalaron que iniciaron los trámites ante la Municipalidad de El Bolsón para obtener el correspondiente certificado de ocupación.

Hasta el inicio del conflicto, ambas familias mantenían un acuerdo para distribuir los gastos de agua y electricidad. Sin embargo, los denunciantes aseguraron que su vecina comenzó a exigirles el pago de $800 mil mensuales.

Según manifestaron ante la Justicia, las facturas nunca alcanzaban ese importe y, pese a que cumplían con los pagos acordados, la mujer y su pareja habrían decidido interrumpir los suministros de la vivienda que habitaban.

Frente a las diferencias económicas, la familia inició las gestiones para instalar medidores independientes de agua y electricidad, además de una conexión de gas. No obstante, denunciaron que su vecina realizó presentaciones para obstaculizar esos procedimientos.

Incluso, aseguraron que la mujer les exigió la entrega de un vehículo como condición para destrabar los trámites. Ante la imposibilidad de resolver las diferencias, solicitaron la intervención judicial para garantizar el acceso a los servicios.

Prohibieron los gritos, insultos y actos de hostigamiento

Tras analizar la situación, el juez de paz estableció que ninguna de las partes podrá obstaculizar las gestiones de la otra familia y que deberán firmar la documentación necesaria para avanzar con las conexiones independientes.

La disposición comprende los trámites que deban realizarse ante Edersa, Aguas Rionegrinas, Camuzzi Gas del Sur, la Municipalidad de El Bolsón o cualquier otro organismo cuya intervención resulte necesaria para regularizar los suministros de las viviendas.

Además, la resolución judicial estableció reglas específicas de convivencia dentro del terreno compartido. Los involucrados no podrán ingresar al sector ocupado por la otra familia ni afectar las construcciones, cercos, veredas o accesos a las propiedades.

Entre las restricciones también se incluyeron los gritos, insultos, ruidos, humos y derrames de líquidos, además de cualquier palabra, gesto o actitud que implique una provocación, un acto de hostigamiento o una afectación de los servicios.

Una restricción de acercamiento y contacto únicamente por WhatsApp

Fuera del ámbito de sus domicilios, los cuatro adultos deberán respetar una distancia mínima de 100 metros entre sí, medida que también comprende los lugares de trabajo, estudio o recreación que frecuenten habitualmente los involucrados.

En tanto, las comunicaciones quedaron limitadas exclusivamente a situaciones de urgencia o indudable necesidad mediante mensajes de WhatsApp. La prohibición de hostigamiento también alcanza las llamadas telefónicas, correos electrónicos, publicaciones, menciones y etiquetas en redes sociales.