Noemí llevó el sello rionegrino a la Fiesta Nacional del Chivito y contó a LM Cipolletti cómo ha sido el recorrido del emprendimiento que pisa fuerte en las fiestas y ferias de la Patagonia.

Noemí Amestica es una mujer rionegrina que tiene una vida atravesada por el apasionante mundo de la chocolatería. Si bien es nacida en San Antonio Oeste, se acentó de pequeña en la ciudad de Viedma.

Para hablar de " Tentación Chocolate " hay que comenzar por el origen. Hija de una repostera y chocolatera que tenía como referencia las recetas y procedimientos de Doña Petrona, vio a su madre trabajar el chocolate en la época de pascuas. Recuerda mientras dialoga con LM Cipolletti que recuerda que los templados del chocolate eran bastante más "groseros" y que sólo se podía saber lo "básico". Sin embargo, con el correr de los años, se comenzó a trabajar con con más fuerza. En efecto, su madre siguió creciendo en su actividad laboral y además, daba trabajo en aquellas temporadas de semana santa.

Noemí veía la veta del chocolate porque además de lo monetario, era algo grande y bueno para la gente. Así, con los años, comenzó a formar gente en los barrios. Capacitar en los barrios fue uno de sus primeros pasos. Aquí, ella destaca que al enseñar un oficio que tenía una buena salida laboral, el municpio comenzó a acompañar de manera más presente.

En el presente, destaca que más 200 personas estuvieron en sus clases y que hay, entre ellos, grandes maestros del chocolate que, incluso, tienen sus propios emprendimientos.

La llegada del cacao

Hace siete años, aproximadamente, el foco se puso en el grano de cacao. El proceso que demanda fue difícil de aprender, de ejecutar y, también, demandó un tiempo importante para poder ingresarlos al país. Luego de un arduo recorrido burocrático, logró tener acceso a países donde se comercializaba como Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y/o Bolivia.

Su decisión de importar responde a una visión de mercado diferencial: elaborar productos amargos, puros y sin añadidos alcalinos, ideales para personas con diabetes o restricciones alimentarias, un segmento poco atendido por las marcas comerciales tradicionales.

Así los años pasaron y su trabajo comenzó a crecer y a distinguirse. Noemí destaca el valor de consumir un buen chocolate ( sin agregados) y entiende también lo que conlleva porque los componentes artificiales y agregados condicionan el paladar de las personas y allí, su producto tiene un gran desafío y agrega: " Yo lo que te ofrezco es al revés: más cacao y no agregado". Siguiendo con su diferencial, celebra que el crecimiento en las ventas y la difusión de la esencia de "Tentación Chocolate".

Las tabletas que son 90% cacao son combinados con naranja, nueces, avellanas, frutos secos, arándanos e higos. También ofrecen semi amargos, en rama, e barras y rellenos. Con el fin de incluir otros consumidores, cuentan con opciones disponibles para diabéticos y sabores con frutos del bosque.

Este emprendimiento realiza cajas de bombones, masa de cacao, nibs, cascarilla y semillas.

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El sello rionegrino presente en la "Fiesta del chivito"

Noemí fue parte de la 18° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción. Durante tres jornadas de música, tradición y encuentro, los asistentes tuvieron la posibilidad de recorrer los distintos stands que fueron parte del evento multitudinario que volvió a posicionar a Chos Malal como uno de sus principales destinos de las fiestas populares de Neuquén.

En cuanto al proyecto de viajar casi mil kilómetros para promocionar su negocio, Noemí comentó que sólo había un 10% del cupo destinado a emprendedores que no fueran de la provincia. En cuanto a este contexto, relató que a la organización le resultó "innovador". Consultada sobre cómo resultó su presencia en el evento, comentó lo siguiente:

Sobre la gente con la que trabaja

En cuanto al equipo de trabajo, se denomina como "referente de grupo". Además, es lider de chocolateros en la capital rionegrina. En este sentido, resalta el apoyo recibido de la Municipalidad de Viedma que les permite tener un espacio para producir y realizar los controles correspondientes. Como la idea es expandirse, necesita gente desde que llega la materia prima hasta el empaquetado y distribución de los chocolates.