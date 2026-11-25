El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro registró este miércoles un 81,52% de presentismo docente, pese a la medida de fuerza de 24 horas convocada por UNTER.

El nivel de presentismo superó el 80% en los tres turnos del sistema educativo rionegrino: alcanzó el 80,93% durante la mañana, el 80,61% por la tarde y el 83,03% por la noche.

La Provincia cuestionó que la conducción sindical insista con medidas de fuerza que responden más a posiciones políticas que a las demandas de los trabajadores de la educación. Las cifras de presentismo reflejan que la medida no contó con el acompañamiento de la mayoría de los docentes rionegrinos.

El Gobierno destacó nuevamente el esfuerzo económico sostenido para garantizar la actualización de los salarios en función de la inflación y preservar su poder adquisitivo.

En ese sentido, considera fundamental mantener abiertos los canales de diálogo con la representación gremial para resolver las demandas salariales y laborales, evitando que la confrontación afecte la continuidad de las clases, la calidad educativa y la vida cotidiana de los estudiantes y sus familias.

Asimismo, la Provincia destaca el compromiso de las y los docentes que concurrieron a trabajar y reafirma la necesidad de garantizar la continuidad educativa, poniendo a los estudiantes en el centro de las decisiones.

El cruce por los descuentos y el mensaje al Ejecutivo provincial

Respecto de la ratificación de los descuentos salariales anunciada por Alberto Weretilneck, la conducción de Unter sostuvo que la medida buscó desalentar la protesta de este miércoles. "Los descuentos no resuelven los conflictos, no reparan escuelas, no mejoran los salarios ni garantizan derechos. Son una decisión política para intentar disciplinar a quienes reclamamos", afirmó el sindicato.

En el mismo pronunciamiento, el gremio defendió la legitimidad interna de la medida de fuerza resuelta para toda la provincia de Río Negro. "La medida de fuerza es una decisión colectiva, definida democráticamente por nuestra organización frente a la falta de respuestas y al incumplimiento de los compromisos asumidos por el propio Gobierno", explicó la entidad.

Cronograma de sueldos de noviembre

El Gobierno de Río Negro comunicó que todos los trabajadores estatales de Río Negro cobrarán sus haberes el martes 1 de diciembre. La Provincia abonará la totalidad de los salarios en una misma jornada, para todos los sectores de la Administración Pública.

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La noticia llega en la antesala de un mes marcado por las fiestas de fin de año, las vacaciones de verano y el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

De esta manera, miles de familias rionegrinas podrán disponer de sus ingresos desde el comienzo del mes, mientras aguardan precisiones respecto de la fecha en la que el Gobierno provincial depositará el medio aguinaldo de diciembre.

Cuándo cobran los empleados estatales de Río Negro

El cronograma anunciado por la Provincia contempla el pago de los salarios del personal de Salud Pública, incluidas las guardias y horas extras, como así también de los integrantes de la Policía de Río Negro.

En la misma jornada percibirán sus haberes los trabajadores del Servicio Penitenciario Provincial, los docentes rionegrinos, los agentes comprendidos en la Ley 1.844 y el personal dependiente de Vialidad Rionegrina, entre otros sectores del Estado.

La medida también alcanza a los beneficiarios de las pensiones de Bomberos Voluntarios, los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, además de quienes desempeñan funciones en los distintos órganos de control de la Provincia.

Desde el Gobierno provincial atribuyeron el cumplimiento del cronograma salarial a una administración ordenada de los recursos públicos, que permite sostener los compromisos asumidos con los empleados estatales y garantizar previsibilidad a los hogares rionegrinos.

La provincia de Río Negro confirmó el pago de salarios para los estatales.

Aguinaldo de diciembre 2026: cuándo se debe pagar

Con la confirmación de la fecha de cobro de los salarios de noviembre, la atención comienza a centrarse en el aguinaldo de diciembre 2026 que es uno de los ingresos adicionales más esperados por los trabajadores.

La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 establece que el Sueldo Anual Complementario debe abonarse en dos cuotas anuales. La primera tiene vencimiento el 30 de junio, mientras que la segunda corresponde al 18 de diciembre.

Este año, la fecha de vencimiento para los trabajadores alcanzados por esa normativa será el viernes 18 de diciembre. Sin embargo, los empleados públicos provinciales están sujetos a sus respectivos regímenes laborales y cronogramas de pago.

Por el momento, el Gobierno de Río Negro no precisó, en el anuncio salarial difundido, cuándo depositará la segunda cuota del aguinaldo a los estatales provinciales, por lo que resta conocer el calendario oficial correspondiente.