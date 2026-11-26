FONPLATA aprobó un crédito de 60 millones de dólares para recuperar ambas rutas. Las obras incluyen sectores entre Barda del Medio y Catriel.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , anunció que la provincia consiguió un financiamiento de 60 millones de dólares para avanzar con la segunda etapa de recuperación de las rutas nacionales 22 y 151 . El crédito fue aprobado por FONPLATA y permitirá impulsar distintas obras viales en corredores estratégicos para la región.

El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde destacó las gestiones realizadas durante los últimos meses y agradeció al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo , por el acompañamiento para concretar el financiamiento, que cuenta con garantía nacional.

Entre las intervenciones previstas, Weretilneck mencionó tres obras centrales: la finalización de la rotonda de Choele Choel , la reactivación de los trabajos en Puente 83 y la recuperación de distintos sectores de la Ruta 151 , entre Barda del Medio y Catriel.

Se trata de corredores fundamentales para la circulación en el Alto Valle y el resto de la provincia, tanto por el movimiento de vehículos como por su importancia para la actividad productiva, energética y comercial.

La Provincia adelantará reparaciones con fondos propios

En su publicación, el gobernador también aseguró que Río Negro no esperará a que se complete el proceso administrativo del financiamiento para comenzar con las intervenciones.

Según explicó, la Provincia ya está ejecutando las primeras reparaciones con recursos propios y adelantará los trabajos que correspondan mientras se instrumenta el crédito internacional.

Los kilómetros de rutas que quedaron bajo responsabilidad provincial

Weretilneck recordó que su gestión asumió la responsabilidad sobre 518 kilómetros correspondientes a las rutas 22 y 151, declaró la emergencia vial y comenzó a destinar recursos provinciales para atender el deterioro de ambos corredores.

En ese sentido, señaló que los fondos provenientes de la actividad petrolera y gasífera también se utilizan para financiar las intervenciones.

El gobernador reconoció que la recuperación integral de las rutas demandará tiempo, planificación e inversión, aunque sostuvo que el financiamiento aprobado permitirá avanzar con el plan de obras previsto.

La primera etapa será con inversión provincial

Esta semana, Wereltineck confirmó que los primeros trabajos de reparación sobre las rutas nacionales 22 y 151 comenzarán a verse la semana próxima. Las declaraciones tuvieron lugar durante una rueda de prensa en la Asociación Libanesa, en la previa de la firma de tres contratos destinados a ejecutar obras de emergencia en distintos tramos de ambos corredores viales.

Las tareas iniciales forman parte de un plan de intervención urgente que demanda una inversión provincial cercana a los 12.000 millones de pesos. Según precisó el mandatario, el objetivo es realizar el fresado de los sectores con huellones, ejecutar trabajos de bacheo, tapar pozos y mejorar las banquinas en los puntos más críticos.

Los tres contratos rubricados abarcan dos sectores de la Ruta Nacional 22 -comprendidos entre Río Colorado y Choele Choel, y entre Choele Choel y Chichinales- junto con el tramo de la Ruta Nacional 151 que va desde Medanito hasta el límite con La Pampa, sumándose así a los 45 kilómetros ya intervenidos previamente por la Provincia.