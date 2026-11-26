La reactivación del servicio ferroviario en el Alto Valle mejorará la movilidad diaria de miles de estudiantes entre ciudades de Río Negro y Neuquén.

El Tren del Valle será una opción económica para miles de estudiantes.

El Tren del Valle será una opción económica para miles de estudiantes.

La recuperación del Tren Patagónico del Valle ampliará las alternativas de transporte en la región y tendrá un impacto directo en más de 8.400 estudiantes universitarios que viajan a diario para cursar sus estudios. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y apunta a resolver una de las principales demandas de movilidad en el corredor interurbano.

De acuerdo con un relevamiento realizado en 2024 por la Unidad Provincial de Enlace con Universidades , exactamente 8.421 estudiantes rionegrinos necesitan desplazarse entre distintas localidades del eje Alto Valle–Neuquén para asistir a clases. Según este estudio oficial, la región concentra el 97,3% de los traslados interurbanos diarios de la población estudiantil relevada en toda la provincia.

“La decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de recuperar el tren es un acierto político y una definición de vanguardia en la gestión”, destacó Daiana Neri , secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con Universidades . Estas estadísticas fueron uno de los argumentos centrales del pedido de reactivación ferroviaria que Río Negro elevó ante Nación en marzo de 2024 , tras un trabajo conjunto entre las áreas provinciales de Transporte, Obras Públicas y Enlace con Universidades.

El mapa de la demanda estudiantil en el Alto Valle

El informe oficial detalla cómo se distribuye la necesidad de traslado diario entre las principales localidades del corredor ferroviario:

Cipolletti: 2.051 estudiantes.

Roca: 2.090 estudiantes.

Allen: 1.190 estudiantes.

Villa Regina: 902 estudiantes.

Cinco Saltos: 685 estudiantes.

Así serán las paradas para el funcionamiento del Tren del Valle.

Para Neri, la puesta en marcha del tren trasciende el ámbito del transporte público y responde a una planificación territorial enfocada en la comunidad educativa. La funcionaria definió la medida como una política de cercanía y sostenibilidad destinada a mejorar las condiciones de cursado.

Nuevos accesos frente a las facultades de Cipolletti y Roca

La apertura de ofertas encabezada por Weretilneck el pasado martes 24 de noviembre incluye la renovación de cinco estaciones y la construcción de puntos de ascenso y descenso estratégicos para los alumnos. En Cipolletti, se incorporará un nuevo acceso en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Asimismo, el proyecto contempla una parada sobre calle Mendoza, en cercanías del complejo universitario de General Roca. Con estas obras, el Ejecutivo provincial busca abaratar los costos de traslado para los jóvenes, descomprimir la demanda en los colectivos interurbanos y reforzar la seguridad vial en las rutas de la región.

Educación y cambio de matriz productiva

El alcance de esta infraestructura cobra relevancia frente a la transformación económica que atraviesa Río Negro. Cada vez más jóvenes requieren viajar hacia otras localidades, incluida la ciudad de Neuquén, para formarse en carreras estratégicas como las ingenierías, vinculadas a las nuevas demandas laborales y de desarrollo provincial.

“Estamos en un momento de cambio de matriz productiva en nuestra provincia”, afirmó Neri al subrayar la necesidad de garantizar el acceso a la educación superior. De este modo, el Tren Patagónico del Valle articula transporte, formación académica y desarrollo productivo para que las distancias geográficas no limiten el acceso a la universidad.