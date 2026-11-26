El vicegobernador desempató una polémica votación que abre interrogantes sobre quienes viajan en monopatín desde Cipolletti hacia Neuquén.

El Vicegobernador de Río Negro no tenía ideal del proyecto que tuvo que desempatar.

Un particular momento se vivió este jueves durante la sesión ordinaria de la Legislatura de Río Negro , cuando los 46 legisladores quedaron divididos en partes iguales al momento de votar un proyecto vinculado con la seguridad vial.

La iniciativa busca regular la circulación, utilización y condiciones de seguridad de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) , entre los que se encuentran los monopatines eléctricos, además de establecer la creación de un registro provincial.

Al momento de realizar la votación mediante el sistema electrónico, el tablero arrojó un resultado de 23 votos positivos y 23 negativos , una situación que obligó al vicegobernador y presidente de la Cámara, Pedro Pesatti , a intervenir.

Sin embargo, lo que debía ser una definición parlamentaria terminó convirtiéndose en un momento de risas y comentarios cruzados entre los integrantes de los diferentes bloques, luego de una inesperada expresión del titular del Parlamento.

El curioso momento que protagonizó Pedro Pesatti

Una vez conocidos los resultados de la votación, Pesatti tomó la palabra para comunicar lo sucedido. “Empate hay...”, expresó el vicegobernador, antes de permanecer en silencio durante algunos segundos frente a la situación planteada.

Mientras aguardaban la definición del presidente de la Cámara, comenzaron a escucharse comentarios y risas de fondo por parte de los legisladores. Fue entonces cuando Pesatti lanzó una frase que generó nuevas reacciones: “No tengo ni idea”.

La expresión del vicegobernador pareció dar cuenta de que no tenía presente cuál era el proyecto que acababa de someterse a votación. Inmediatamente, desde las bancas comenzaron a escucharse voces que gritaban: “El monopatín”.

Entre risas y comentarios de los parlamentarios, transcurrieron algunos segundos más hasta que el titular de la Legislatura finalmente tomó una determinación que permitió destrabar la igualdad y avanzar con la sanción de la normativa.

“Bueno, voy a dar mi voto positivo. La ley ha sido sancionada por mayoría, 24 votos positivos y 23 negativos. Continuamos con el siguiente proyecto”, manifestó Pesatti, dando por finalizado el particular episodio parlamentario.

Cómo votaron los legisladores de Río Negro

Entre quienes acompañaron la iniciativa estuvieron J. Acevedo, D. Agostino, A. Bernatene, M. Cévoli, J. Cides, M. Escudero, F. Frugoni, A. Kircher Castañarez, F. López, L. Matzen, S. Morales y N. Moreno, según el tablero electrónico.

También emitieron su voto positivo L. Noale, L. Pica, N. Reynoso, M. Rossio, G. San Román, R. Scavo, M. Szczygol, C. Valeri, S. Yauhar, L. Yensen y L. Zgaib, antes de la intervención de Pesatti.

Por su parte, votaron en contra José Luis Berros, Daniel Belloso, Pedro Dantas, Luciano Delgado Sempé, Claudio Doctorovich, César Domínguez, María Laura Frei, Leandro García, Marcela González Abdala, Santiago Ibarrolaza, Luis Ángel Ivancich y Martina Lacour.

La nómina de votos negativos se completó con Elba Mansilla, Juan Martín, María Alejandra Mas, María Patricia Mc Kidd, Juan Murillo Ongaro, María Magdalena Odarda, Gabriela Picotti, Carmelio Pilquinao, Daniel Sanguinetti, Ayelén Spósito y Ofelia Stupenengo.

María Isabel Sanchez

Qué establece la nueva ley de monopatines eléctricos en Río Negro

La iniciativa, impulsada por el legislador Javier Acevedo (ARI-Cambiemos), establece un marco regulatorio para la circulación de monopatines eléctricos, monociclos, Segway y otros dispositivos similares, cuyo uso comenzó a extenderse en distintas ciudades de la provincia.

El proyecto había conseguido su aprobación en primera vuelta durante septiembre, con 20 votos positivos y 16 negativos, en medio de una discusión vinculada con las atribuciones provinciales y la autonomía de los gobiernos municipales.

Según lo contemplado en aquella instancia, la normativa establece una edad mínima de 16 años para circular con estos vehículos, además de incorporar exigencias relacionadas con la utilización de elementos reflectivos y dispositivos de advertencia sonora.

Respecto de los límites de velocidad, la propuesta contempla un máximo de 10 kilómetros por hora en sectores de alta densidad urbana, mientras que en las calles de las ciudades podrán alcanzar los 30 kilómetros por hora.

También establece espacios habilitados para su circulación, como ciclovías, bicisendas y calles urbanas, mientras que incorpora restricciones para el desplazamiento por rutas nacionales y provinciales, autopistas, veredas, plazas, túneles y sectores destinados exclusivamente a peatones. Este punto en particular genera controversias, ya que por ejemplo en Cipolletti, cada vez son más son los que se desplazan en monopatín hacia Neuquén, para hacer el trayecto deben atravesar sectores que no cuentan con bicisenda en la ciudad hasta alcanzar el Puente Carretero y cruzar de provincia.

Otro de los puntos centrales es la creación del Registro Provincial de Vehículos de Movilidad Personal, junto con disposiciones específicas para los emprendimientos comerciales dedicados al alquiler de monopatines eléctricos y otros dispositivos de similares características.

Estefania Petrella

La polémica detrás de la regulación de los monopatines

Durante su tratamiento en primera vuelta, las diferencias entre los parlamentarios estuvieron centradas principalmente en las competencias de los municipios para establecer sus propias reglas de tránsito y ejercer los controles correspondientes dentro de cada jurisdicción.

Desde Vamos con Todos, el legislador Berros había cuestionado el avance de la propuesta por considerar que afectaba la autonomía municipal. En contraposición, Acevedo defendió la necesidad de contar con pautas generales de seguridad vial.

Las diferencias volvieron a quedar reflejadas este jueves, cuando la votación terminó con una igualdad entre los 46 legisladores. Finalmente, fue la intervención de Pesatti la que permitió concretar la sanción definitiva de la iniciativa.