Prevalecieron los elogios y la admiración, pero también la preocupación, advertencia y quejas. Y vos, ¿te gustaría una noche así en ese paraíso?

Vivi, una rodantera amante de la naturaleza y la aventura, durmió frente al mar.

Una simple y admirable postal de descanso frente al mar desató numerosos elogios al paisaje y hasta un debate en las redes sociales sobre el turismo itinerante en la costa rionegrina.

Todo comenzó cuando Vivi Iribarne , una viajera "rodantera" , compartió una fotografía de su motorhome estacionado sobre la playa Las Conchillas, acompañando la imagen con la frase: "San Antonio Este. Se duerme hermoso cerca del mar" .

La publicación rápidamente se volvió viral y cosechó decenas de reacciones divididas entre quienes celebran la libertad de acampar frente al océano, los vecinos que precisaron la ubicación exacta y aquellos que lanzaron fuertes advertencias por la seguridad y el impacto ambiental.

Precisión geográfica: no es el puerto, es Las Conchillas

Uno de los primeros puntos que generó intercambio entre los usuarios fue la ubicación real de la fotografía. Mientras la autora mencionó a San Antonio Este (SAE) de manera general, varios conocedores de la zona salieron a aclarar que la postal corresponde específicamente a la extensa playa Las Conchillas.

"Eso es Las Conchillas. SAE está del otro lado, a unos 5 kilómetros, donde está el Puerto y el pueblito", señaló una usuaria en los comentarios, marcando la diferencia geográfica dentro de la misma bahía.

Las Conchillas recibe a muchos rodanteros.

Por su parte, otros rodanteros respaldaron el destino destacando su amplitud y tranquilidad frente a otros balnearios más concurridos: "Las Conchillas es un hermoso lugar sin estar amontonados; playa y más playa, visiten que no se van a arrepentir".

Incluso, un trabajador que actualmente se encuentra en la zona de Saco Viejo adelantó que en pocos días se instalará allí para pasar toda la temporada, asegurando que el sitio cuenta con sectores habilitados para arrojar residuos y descargar aguas grises.

Entre el peligro de las mareas y el reclamo ambiental

Sin embargo, el entusiasmo de los viajeros chocó de frente con la preocupación de residentes locales, ambientalistas y rodanteros más experimentados, quienes advirtieron sobre los riesgos que implica pernoctar tan cerca de la línea de costa, especialmente para quienes no conocen la dinámica del lugar.

Entre los principales señalamientos que dominaron la conversación se destacaron:

El riesgo de las mareas y el salitre: Al tratarse de una visitante foránea, varios usuarios le alertaron sobre las pronunciadas amplitudes de marea características del Golfo San Matías con un contundente "cuidado con la marea" . A esto se sumó una advertencia técnica sobre el mantenimiento de los vehículos: "¡Cuidado con la sal de mar que no agarre tu motorhome! Te pica toda la chapa" .

El impacto en la fauna y la limpieza: El debate también escaló hacia la preservación del ecosistema costero. Vecinos y defensores del ambiente manifestaron su malestar por la presencia de vehículos sobre la arena y el riesgo de contaminación, pidiendo "proteger el medio ambiente y la fauna" local. En la misma línea, los propios viajeros pidieron responsabilidad colectiva con un llamado claro: "No hay drama, solo cuidemos entre todos el lugar".

Y a vos, ¿te gustaría amanecer en un motorhome frente al mar?