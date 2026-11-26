A tomar los recaudos necesarios ya que esa arteria está parcialmente interrumpida. En qué sentido no se puede circular.

Por trabajos sobre la calzada, se registra un corte y desvío de tránsito sobre Ruta Provincial 65 a la altura de Circunvalación (Juan Domingo Perón) en Cipolletti . La interrupción afecta solo el sentido Fernández Oro - Cipolletti ya que la mano de enfrente, camino a la vecina ciudad, sí está habilitada.

Cabe destacar que el Municipio advritió tomas las precauciones del caso pues este jueves se iniciaron las tareas de movimiento de suelo en el sector de banquinas de ruta chica, en el tramo comprendido entre las calles Salto y Paso de los Libres . Estas tareas forman parte de la primera etapa de preparación del terreno para el posterior asfaltado que estará a cargo de Vialidad Provincial .

Desde la Secretaría de Obras Públicas se informó que los trabajos se ejecutan con fondos municipales.

La ejecución de la primera etapa se extenderá hasta el sábado 28 de noviembre inclusive y por tal motivo se solicita a los vecinos circular con precaución por la zona para permitir el normal desarrollo de las tareas y garantizar la seguridad de trabajadores y conductores.

Además se comunicó que la próxima etapa de movimiento de suelo de la banquina de Ruta 65, desde Paso de Los Libres hasta calle Toschi, comenzará en los próximos días.

La obra permitirá mejorar de manera sustancial uno de los principales accesos a la ciudad de Cipolletti y se integrará al plan de mejoramiento de la infraestructura vial que incluye la conectividad de calle Salto, entre la Ruta Provincial 65 y la Ruta Nacional 22, además de la megaobra de Circunvalación - Juan Domingo Perón, que se extenderá desde la Ruta 65 hasta la calle Illia.