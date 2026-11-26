Los vecinos de tres barrios de Las Perlas están enfrentando dificultades en la provisión de agua. Crece el malestar y más aun porque se acerca el verano.

Los calores de la estación agravan en Las Perlas los problemas existentes en el servicio de provisión de agua. En dos barrios abastecidos por un camión cisterna, se recibirá un menor suministro. En un tercero, hay muy baja presión en las canillas.

Repuntando el calor en esta extraña primavera lluviosa, los vecinos de Las Perlas sienten que, una vez más, la temporada veraniega los volverá a poner a prueba en su aguante , ante los ya crónicos problemas con el suministro de agua. Ahora mismo hay tres barrios con serias dificultades de suministro, lo que provoca un creciente malestar en la población afectada.

Los que deberán hacer un esfuerzo significativo por algunos días más son los vecinos de los barrios NyC y Río Sol, ya que el camión cisterna del Municipio les proveerá menos cantidad de agua por motivos ajenos a la comuna. Sus hogares, en lugar de los 1.500 litros habituales en cada pasada del camión, recibirán solamente 1.000 litros.

Como el vehículo cisterna pasa dos días a la semana por cada hogar, los pobladores afectados verán reducidos sus suministros de 3.000 litros por semana a 2.000, una disminución más que apreciable y más si se mantienen o recrudecen los calores actuales.

En Las Perlas, existe una precaria red de suministro de agua potable. Los inconvenientes en la provisión son constantes. En los barrios NyC y Río Sol, los vecinos dependen del reparto de un camión cisterna. En Costa Esperanza, la captación y bombeo son deficitarios.

El fenómeno climático de El Niño ha traído a la región una primavera muy inestable, con más precipitaciones que las acostumbradas y algunas jornadas, y más por la noche, con temperaturas frescas que han sorprendido a más de uno que ha andado por las calles sin algo más que remeras y bermudas.

Sin embargo, apenas se logra estabilizar el tiempo en la atmósfera, el calor de las proximidades del verano se hace notar y, con ello, aumenta la necesidad de agua para el conjunto de las necesidades domésticas.

Precario servicio en Las Perlas

Esto, que es común para todas las localidades de la región, se vuelve un desafío para Las Perlas, que dispone de un servicio de agua muy precario, empezando porque en la comunidad se carece de agua potable, salvo algunas puntuales excepciones.

Precisamente, los únicos dos barrios que cuentan con provisión de agua potable son NyC y Río Sol, pero no por favoritismo ni preferencias, sino porque el camión cisterna que lleva el líquido a los hogares carga en una planta del EPAS, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén.

Al no estar conectados a la precaria red del resto de Las Perlas, ambos sectores deben ser abastecidos con raciones precisas del camión municipal. En el barrio NyC, residen unas 100 familias y, en Río Sol, unas 45. Son casi 150 hogares los involucrados en esta forma de prestación.

Sin turno tarde en el EPAS

Pues bien, desde el EPAS le anunciaron recientemente al Municipio de Cipolletti que por un tiempo no funcionará el turno tarde de su prestación. Esto limitará la capacidad de carga y reparto del camión cisterna, lo que redundará en un servicio más acotado para los pobladores.

Ante la contingencia, la comuna determinó que su vehículo quite uno de los cuatro recorridos que efectúa los días en que efectúa su trabajo. En vez de dos por la mañana y dos por la tarde, se harán dos por la mañana y uno por la tarde, bajando así los recorridos de cuatro a tres. A la postre, se entregarán menos litros por hogar.

Los vecinos esperan que esta situación no se extienda más que por unos pocos días. Pero no se sabe con exactitud cuántos. Por lo pronto, tendrán que esperar, tendrán que aguantar el tiempo que se requiera, porque no hay cómo modificar lo que es una determinación que excede a la comuna.

Vale consignar que el EPAS no le regala el agua al Municipio cipoleño, que debe pagar por la provisión. De todas maneras, tampoco se puede cargar las tintas sobre la repartición neuquina, ya que siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar con las necesidades de Las Perlas, siendo, como es, que esta comunidad pertenece a la provincia de Río Negro.

Solo 2.000 litros de agua por semana

Así las cosas, el malestar es grande en las dos barriadas. Y más si se tiene presente que, hasta hace un par de años, se repartían 4.000 litros de agua por semana en cada hogar. En su momento, se recortó a 3.000 litros, lo que generó bronca. Ahora, la reducción a 2.000 ha provocado indignación.

Pero los barrios NyC y Río Sol no son los únicos que están padeciendo inconvenientes en el abastecimiento del vital líquido. Donde la realidad se está complicando cada vez más es en en el barrio Costa Esperanza, el mayor sector poblacional de Las Perlas, con más de 1.200 lotes habitados.

En la barriada hay familias, particularmente, las ubicadas en la zona más alta de su territorio, que llevan varios días sin provisión. En otras zonas, en tanto, no se libran de las dificultades ya que la presión de la red es muy baja, insuficiente, habiendo hogares en que de las canillas apenas salen hilitos de agua.

Baja presión en las canillas

En Costa Esperanza, los inconvenientes son de índole ciertamente estructural. Ocurre que la bomba que está instalada en la captación que se efectúa del río Limay no provee el caudal necesario y deberá ser reemplazada. Cuando la colocaron, hace unos meses, iba a ser en carácter provisorio, pero hasta el presente no se ha instalado una nueva, de mayor potencia.

El hecho es que el poco caudal, en un efecto dominó, hace que no funcione bien la bomba impulsora de la red, con lo que la sumatoria de problemas ocasiona la baja generalizada de la presión que, si se hace sentir en la zona baja del barrio, se convierte en un percance de alcance mayor para la zona alta.

Las quejas de los pobladores crecen en forma exponencial, a medida que transcurren los días y el calor aumenta y la temporada veraniega se acerca. Masticando resignación, saben bien que el verano, el nuevo estío, será un período más motivo de prueba para su paciencia y su indignación.

Esperando planes, obras, definiciones

A todo esto, se desconoce que se hayan planificado, al presente, cambios profundos en la prestación de agua de Las Perlas. Hay, a consideración de la Justicia cipoleña, un expediente presentado por vecinos perlense que procuran que el Municipio y la Provincia se determinen, por fin, a mejorar el servicio en la comunidad. Sin embargo, las definiciones se demoran y la tardanza no lleva más que al desasosiego y la inquietud.

A estas alturas, más que nunca, lo que se requiere son grandes obras para abastecer de agua potable a la población. Se requiere, pues, de una planta potabilizadora y de una red de cañerías que suministren el líquido en condiciones adecuadas a las más de 20.000 personas que viven en el lugar. Hoy, no existe tal planta, el agua se toma del río o de pozos o se provee en camión, y ni siquiera hay caños, sino mangueras allí donde se abastece a través del precario y poco efectivo circuito funcional existente.

Cabe indicar que un grupo de vecinos se había autoconvocado para discutir este sábado el conjunto de problemas que padece la comunidad de Las Perlas, entre ellos, el del agua. Sin embargo, al parecer divisiones internas hicieron naufragar la convocatoria, que se desactivó y quedó en veremos, para alguna vez.