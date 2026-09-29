Tensión en Las Perlas: critican a la Delegación Municipal por facturas eléctricas

En Las Perlas, los reclamos de vecinos por las facturas eléctricas han tensionado la realidad y se apunta contra la Delegación Municipal.

Una situación muy tensa se vive en Las Perlas , de la que aparece como responsable el áspero clima derivado de los reclamos por los montos de las facturas eléctricas, a lo que se añaden otros cuestionamientos de diversa índole. Las críticas se centran en la Delegación Municipal , por lo que no se descartan móviles políticos fogoneando el enrarecido ambiente.

Una circunstancia muy expresiva de lo que está aconteciendo ocurrió el jueves 24, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la comunidad de Las Perlas. Allí, estaba convocada una reunión entre funcionarios del Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y vecinos que denuncian los montos de las facturas por consumos eléctricos que han recibido de la empresa Edersa .

En representación del EPRE concurrieron, para dar respuesta a los planteos, Guillermo Zeug y Analía Mora, junto con un empleado, Iván Isern, del Municipio de Cipolletti. Pues bien, apenas comenzar, la vecina Graciela Cruz, quien se ha convertido en la referente de los vecinos en estos reclamos, estalló a los gritos contra la participación del empleado de la Delegación Municipal, Jaime Flores, quien acababa de hacerse presente.

En Las Perlas, se ha generado un clima de tensión por las altas facturaciones de EDERSA. El hecho es que, de rebote, la ha ligado un empleado de la Delegación Municipal, a quien han tratado de muy mala manera. El empleado ha soportado estoicamente las diatribas.

Cruz, según la información disponible, descargó toda su furia verbal sobre Flores, quien en la Delegación Municipal se dedica a la mediación comunitaria, generándose un momento de tremenda tensión, tirantez e inquietud.

Por lo que se supo, el mediador comunitario había sido convocado al encuentro por los funcionarios del EPRE, que habían considerado imprescindible que concurriera.

Quien lo echó de la reunión

La misma vecina posteó en sus redes sociales, a su hora: "Ayer vecinos se hizo presente en la reunión de los vecinos el señor Jaime Flores y yo soy quien lo echó de la reunión frente a todos. Le grité y le dije lo que muchos guardan y se callan por miedo, por vergüenza por lo que se naturalizó, sí vecinos soy yo. ¡No fue a llevar propuestas claras! Fue porque le jodió que este grupo de vecinos no fuésemos a llevar nuestro problema a la Delegación y lo dejáramos fuera de mediador comunitario".

Así las cosas, Flores se retiró, en medio de la reprobación de los vecinos presentes, sin siquiera el alivio de que se aclarara que él había sido convocado a la reunión, a la que no había pensado asistir, para evitar cualquier atisbo de discordia. Se menciona que habría sido víctima de insultos y de que, incluso, se habría recordado para descalificarlo su origen extranjero.

Rechazan en Las Perlas al delegado Aimasso

Pero la situación de tensión en Las Perlas involucra, de modo principal, a la figura del delegado municipal Carlos Aimasso, a quien muchos vecinos ya no quieren ver ni en figuritas, según diversas fuentes consultadas. Como ejemplo, en días pasados se pudo ver en el acceso al puente Lembeye, en un lugar bien visible, un cartel en el que se podía leer lo siguiente: "Afuera Carlos Aimasso Vende Pueblo".

Algunos sectores de la población ya no quieren saber nada con el delegado municipal Carlos Aimasso y piden que se vaya del cargo.

Un número significativo de pobladores considera que Aimasso ya cumplió hace tiempo su criticada gestión y, ahora, con más de 80 años de edad, debería haber dado un paso al costado hace tiempo. Se lo cuestiona por casi "no dar la cara" ante los perlenses que reclaman y que ya sería hora de que se jubilara efectivamente.

Un municipio independiente

En otro posteo, se enfatiza que "si estás de acuerdo que se vaya la inmobiliaria 'Delegación Municipal Balsa Las Perlas' y que "seamos un municipio independiente, este es el momento! Atrévete y confirma! Aimasso fuera!".

En sectores institucionales, no se descartan motivaciones político-electorales tras las crecientes muestras de descontento contra la Delegación Municipal, que es la representación en Las Perlas del Municipio y sus políticas oficiales.

Se menciona, en concreto, que habría algún adherente o simpatizante del ex intendente y actual diputado nacional Aníbal Tortoriello entre quienes integran el sector de vecinos que reclaman por las facturas de Edersa. Y como se está en tiempos ya preelectorales, puesto que hay elecciones municipales, provinciales y nacionales en 2027, nunca faltan las suspicacias, aunque puedan parecer inverosímiles para algunos.