El corte de suministro se registró a las 10 de la mañana y analizan alternativas de abastecimiento provisorias.

Edersa trabaja para reestablecer el servicio en las 432 viviendas.

Este lunes a las 10 de la mañana se registró una interrumpción en el servicio eléctrico que abarca a la zona de las 432 Viviendas de la ciudad de Cipolletti así como también afectó sectores aledaños.

Según informó EdERSA , la interrupción se produjo por un desperfecto en un cable subterráneo de media tensión que abastece al transformador del barrio.

La distribuidora localizaron la falla y trabajan desde hace horas en el lugar. Debido a la criticidad del desperfecto, se analizan alternativas de abastecimiento provisorias.

El objetivo es recuperar el servicio mediante alguna configuración u obra provisoria, mientras continúan las tareas estructurales necesarias para garantizar el abastecimiento de toda la zona.

Qué hacer durante el corte de luz

Desenchufa los aparatos principales: Retira televisores, computadoras, microondas, lavarropas y consolas de juego tomándolos firmemente del enchufe, nunca del cable.

Retira televisores, computadoras, microondas, lavarropas y consolas de juego tomándolos firmemente del enchufe, nunca del cable. Mantén cerrada la heladera: No la abras para conservar el frío interior durante unas 4 horas (o hasta 48 horas si el freezer está lleno).

No la abras para conservar el frío interior durante unas 4 horas (o hasta 48 horas si el freezer está lleno). Deja una luz encendida: Te servirá como aviso visual para saber cuándo regresa la energía eléctrica en la red.

Qué hacer cuando regresa la luz

Espera unos minutos: No conectes los aparatos de inmediato; aguarda entre 5 y 10 minutos para asegurarte de que el voltaje de la red se estabilice.

No conectes los aparatos de inmediato; aguarda entre 5 y 10 minutos para asegurarte de que el voltaje de la red se estabilice. Conecta progresivamente: Empieza por los equipos menos sensibles y deja para el final los de mayor consumo o con motor (como heladeras o aires acondicionados).

Empieza por los equipos menos sensibles y deja para el final los de mayor consumo o con motor (como heladeras o aires acondicionados). Usa protectores de tensión: Instala reguladores de voltaje o protectores de alta y baja tensión para añadir una barrera automática de seguridad en tus electrodomésticos más caros.

Estefania Petrella

Avanza el plan de acceso seguro a la energía en el Alto Valle

Mientras que Cervantes se encuentra en la etapa final del proyecto ejecutivo para el barrio Evita, otras tres localidades rionegrinas avanzan con nuevas obras.

En Villa Regina, tras culminar con la infraestructura del barrio La Grava, que fue financiado por otro programa y cuyas últimas intervenciones domiciliarias se encuentran en proceso, se abren dos nuevas propuestas para los barrios Evita y Uocra.

Mientras que en Cinco Saltos se están realizando trabajos de campo en el barrio La Sal por parte de equipos provinciales, Edersa y representantes locales que buscan concretar un acuerdo.

Finalmente, en Fernández Oro se está preparando un convenio entre Río Negro y el municipio para intervenir en un sector de Costa Esperanza, donde se estima alcanzar a unas 25 familias.