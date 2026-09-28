El gobierno provincial y el Municipio de Cipolletti confirmaron el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de septiembre.

La Provincia y el Municipio confirmaron el cronograma de sueldos.

Sueldos de septiembre: cuándo cobran los estatales en Río Negro y los municipales en Cipolletti

El gobierno provincial y el municipio cipolleño confirmaron el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de septiembre.

Los empleados de la administración pública de la provincia de Río Negro y los trabajadores de la Municipalidad de Cipolletti ya cuentan con la confirmación de las fechas en las que se realizarán los depósitos salariales del mes de septiembre.

En el ámbito local, la Municipalidad de Cipolletti ratificó que el miércoles 30 de septiembre se ejecutará el depósito de las remuneraciones para la totalidad del personal municipal en las entidades bancarias habilitadas.

Por su parte, el Gobierno de Río Negro anunció que el pago a todo el personal de la administración pública provincial se concretará el jueves 1 de octubre en un único día de acreditación.

Cronograma provincial para el cobro de haberes

A nivel provincial, la medida forma parte de la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de brindar orden y previsibilidad a las familias rionegrinas, buscando resguardar el poder adquisitivo de los estatales.

El pago unificado se concretará íntegramente este jueves 1 de octubre, alcanzando en primer lugar al personal de Salud Pública, guardias y horas extras, los efectivos de la Policía de Río Negro y los agentes del Servicio Penitenciario Provincial.

En esa misma jornada percibirá sus sueldos el personal docente y porteros, los trabajadores encuadrados en la Ley 1.844 y el personal de Vialidad Rionegrina, junto con los titulares de pensiones de Bomberos Voluntarios.

Asimismo, la liquidación salarial del 1 de octubre incluirá a los integrantes del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos de control del Estado provincial.

Depósito municipal e impacto en la economía local

Desde la provincia destacaron que la acreditación total en una sola jornada consolida una política sostenida orientada a garantizar el cumplimiento de los sueldos en tiempo y forma.

De este modo, la inyección directa de recursos al bolsillo de los estatales busca dinamizar la actividad económica en cada punto del territorio rionegrino.

En Cipolletti, los agentes municipales dispondrán de sus haberes depositados este miércoles 30 de septiembre, pudiendo consultar mayor información a través del sitio web oficial de la comuna.