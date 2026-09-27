Controles en Cipolletti: detectaron a cuatro conductores borrachos en los puentes

La Policía de Río Negro inspeccionó a 87 vehículos durante la madrugada de este sábado en la zona de acceso a la ciudad.

En el marco de un operativo preventivo de seguridad vial, la Policía de Río Negro fiscalizó a 87 conductores durante la madrugada del sábado 26 en la zona de los puentes de acceso a Cipolletti . Durante el procedimiento, las autoridades detectaron a cuatro conductores borrachos a quienes les secuestraron el auto.

El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti y formó parte de los controles habituales que la fuerza despliega en las rutas y accesos de la provincia para reforzar la prevención y la seguridad en el tránsito.

Durante el desarrollo de las tareas de control, el personal policial identificó a los automovilistas, verificó la documentación obligatoria requerida para circular y realizó los test de alcoholemia correspondientes.

La Policía realizó controles el sábado a la madrugada en el acceso a Cipolletti.

Como resultado de las inspecciones, cuatro personas fueron detectadas conduciendo con alcohol en sangre, una falta prevista y sancionada por la normativa vigente en Río Negro. Asimismo, los efectivos labraron seis actas de infracción y llevaron a cabo una retención preventiva, la cual fue resuelta en el mismo sitio al subsanarse la irregularidad constatada.

En relación con los vehículos cuyos conductores dieron positivo en el examen de alcoholemia, quedaron preventivamente retenidos bajo el procedimiento legal establecido. Tras completarse las actuaciones de rigor, los rodados fueron trasladados al predio judicial, donde permanecen a disposición de la autoridad de aplicación.

La Policía detalló que los autos secuestrados por alcoholemia fueron un Chevrolet Corsa, cuyo conductor registró 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre; un Toyota Yaris (el conductor dio 0,38 g/l); un Volkswagen Fox (quien manejaba registró 0,60 g/l) y un Toyota Corolla, cuyo conductor dio positivo por 0,47 g/l.