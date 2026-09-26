El extraño suceso que sacudió la calma de un barrio tranquilo: ¿qué pasó?

Este sábado a la tardecita las sirenas alarmaron a los vecinos. Una dotación de bomberos y un segundo móvil acudieron al lugar.

Una típica tarde de sábado, bajo absoluta calma, se vio interrumpida en el barrio Los Troncos de Fernández Oro por una situación que se prestó a la confusión. Pasadas las 19 , la llegada sorpresiva de una dotación de bomberos, con el apoyo de un segundo móvil encendieron las alarmas entre las familias de la zona, interrumpiendo el ritmo habitual del vecindario.

El despliegue de las fuerzas de seguridad e intervención rápida respondió al llamado de un vecino , quien advirtió con preocupación una importante humareda que emergía de un terreno ubicado sobre la calle Las Araucarias .

Afortunadamente, al arribar al domicilio señalado, el personal de emergencias constató que la situación no requería intervención mayor. Los propios ocupantes del lugar ya habían logrado sofocar el fuego, que se había originado por la quema de pastizales.

Falsa alarma y todo bajo control

"Todo bajo control", fue el informe de tranquilidad que llevaron los efectivos a los vecinos congregados en el lugar. A pesar de la conmoción inicial causada por las sirenas y los vehículos de emergencia, el incidente finalizó como una falsa alarma, sin registrarse personas lesionadas ni daños materiales de gravedad.

Una dotación de Bomberos acudió al lugar.

El episodio sirvió como un recordatorio para toda la comunidad sobre la importancia de extremar las precauciones al realizar limpiezas o manejo de fuego en terrenos secos, evitando así sustos innecesarios y la movilización de recursos de emergencia.