La institución vuelve a convocar a chicos y chicas de 8 a 16 años para sumarse a la formación de futuros bomberos voluntarios.

Luego de seis años reabre la escuela de cadetes en Cinco Saltos: "Que no se pierda la vocación de ayudar".

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos anunció la reapertura de las inscripciones para su Escuela de Cadetes , luego de seis años sin actividad. La propuesta está dirigida a niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 16 años, quienes podrán formar parte de un espacio de aprendizaje y crecimiento personal vinculado al sistema de bomberos.

El sargento Alejandro Guerrero que está al frente de la institución diálogo con LM Cipolletti sobre las proyecciones que impulsan asumir este desafío.

Consultado sobre los objetivos que se tienen, expresó que "durante el proceso de formación se trabajará en valores como la responsabilidad, el compromiso, la disciplina y el respeto" y agregó que a esto se sumarán actividades de recreación, prevención y primeros socorros, entre otras prácticas orientadas a fortalecer el trabajo en equipo y la vida en comunidad.

"Queremos formar futuros bomberos voluntarios"

El jefe del cuartel remarcó también la importancia de recuperar valores cívicos entre los más jóvenes: "Vamos a tener presente las fechas patrias, que hoy en día no se sabe qué se celebra o se conmemora, tener presentes los himnos y no olvidar lo importante que es conocer estas fechas".

Acompañar a los chicos en la adolescencia

Guerrero destacó que uno de los ejes centrales del proyecto es el acompañamiento familiar durante una etapa especialmente compleja. "Vamos a tratar de encaminar a los chicos y chicas que transitan la adolescencia, una etapa difícil. Queremos tener comunicación con la familia y tratar de guiar a los chicos por el buen camino: ayudar primero a la familia y después a toda la comunidad", señaló.

En esa línea, adelantó que se trabajará para que los cadetes tengan buen desempeño escolar, colaboren en sus casas y mantengan el orden personal, enseñando "el respeto, la disciplina, el saludar, estudiar, ayudar y muchos valores más".

Un cierre y una reapertura marcados por la pandemia

El jefe de Bomberos recordó que la escuela había tenido que cerrar sus puertas por la pandemia y por cuestiones económicas. En consecuencia, debieron acomodarse de manera interna para lo que demandaba el momento. Sin embargo, ante un nuevo panorama, los bomberos voluntarios insisten en que " no se pierda la vocación de ayudar" y agregó: "con valor y abnegación podemos salir adelante".

Cuándo comienza y cómo será la inscripción

El sábado 10 de octubre se realizará el inicio académico de la nueva camada de cadetes, con un acto protocolar al que serán invitadas distintas autoridades locales y donde se esperan grandes sorpresas para quienes integran actualmente el cuartel.

En cuanto a las inscripciones, se informó que estarán habilitadas hasta el sábado 3 de octubre, en el horario de 9 a 12 y de 17 a 20, en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, ubicado en calle Blumetti 690. Desde la institución invitaron a toda la comunidad a acompañar esta nueva etapa y acercarse a inscribir a los interesados.

Cómo funcionará la escuela

El cursado se dividirá en cadetes mayores y menores. El primero deberá asistir de 9 a 12 y el segundo tendrá su espacio de formación de 14 a 17.

Desde la organización recalcan que es requisito fundamental poseer buena salud física y psicológica. En este sentido, se agrega que las capacitaciones se tendrán las exigencias mínimas debido a que es un proceso de formación donde los instructores van a tener una dedicación exclusiva.

Un cuartel con historia

Al momento de hablar de las imágenes que acompañarían esta nota, aparecieron fotografías con más de dos décadas que hicieron de soporte pero, que al mismo tiempo, eran la evidencia de que la decisión de apostar a la formación de cadetes, trae sus frutos:

En la foto se ve a la Sub Oficial Mayor retirada Marta Guerrero. El registro data de 1992 y, en la actualidad es integrante de Comisión Directiva.

También hay un registro del año 2005 de Federico Opazo quien posa junto a uno de los instructores y fundador de la escuela de cadetes, Orlando Pérez. Actualmente, Federico es integrante del Cuerpo activo nombrado se desempeña en chófer de autobomba y de la tropa.

También en el año 2005 se la puede ver a Julieta Balcedo. En 2026 es una de las instructoras de capacitación y se desempeña en distintas materias del sistema del bombero.

En este registro de 2017 figuran en las fotos Bomberos Voluntarios Ailín Malleo y Emanuel Malleo que, hoy en día son integrantes del Cuerpo activo e instructores de la escuela de capacitación.

Guerrero relata que esta foto fue sacada hace siete años y aparece el Suboficial Mayor Gabriel Tilleria quien hoy se desempeña como director de la escuela de capacitación.