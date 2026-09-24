El encuentro musical solidario será en el CEMUD este sábado desde las 20 horas. El joven parte a Chile y el domingo 2 de octubre tendrá su primera cirugía.

Cipolletti se une por Joaquín Meschini: Organizan un concierto a beneficio para el joven previo a su viaje a Chile.

Cipolletti se une por Joaquín Meschini: Organizan un concierto a beneficio para el joven previo a su viaje a Chile.

La historia de Joaquín Meschini va mucho más allá de la resiliencia. En marzo de 2022 su vida cambió para siempre tras sufrir graves quemaduras en un trágico incendio en Fernández Oro . El camino de su recuperación es largo y demanda que sea tratado fuera del país.

Costear el tratamiento, las intervenciones y al recuperación demandan recursos específicos y por eso, la "Fundación Manos que Ayudan" se encuentra trabajando mediante distintos eventos para conseguir el dinero y para facilitar la gestión de los especialistas que requiere.

Este sábado 26 de septiembre a las 20 horas se realizará el " Encuentro Municipal Solidario " en el Centro Municipal de Danzas (CEMUD) de calle O' Higgins 61 desde las 20 horas.

El encuentro contará con la presentación del Coro de la Escuela Municipal de Música, actuación especial de Héctor "El gaucho" Pantoja. También habrán coreografías que se llevarán a cabo por docentes del CEMUD.

Las entradas tienen un valor de $10.000 pesos y se pueden adquirir en la Escuela de Música de Fernández Oro 787. El evento es organizado por la Fundación Manos que Ayudan y es en marco del 123° Aniversario de la ciudad de Cipolletti.

Joaquín estará presente

Para conocer el estado de situación actual de Joaquín, la Presidenta fundadora Noemí Bascur, dialogó con LM Cipolletti y relató que la idea de que esté allí es una gran oportunidad para "abrazarlo y desearles entre todos al finalizar el evento que tenga éxitos y que siga volando por sus sueños".

Posteriormente, Joaquín viajará el domingo 27 a las 21 horas de manera directa a Santiago de Chile. Al llegar será trasladado directamente a COANIQUEM que es una corporación privada sin fines de lucro de origen chileno, fundada en 1979, dedicada a la rehabilitación integral y gratuita de niños, niñas y adolescentes con quemaduras y otras cicatrices.

El destino de lo recaudado

Noemí recalca que las cirugías no tienen costo para la Fundación, ni para Joaquín; como así tampoco las atenciones médicas y por esto refuerza el mensaje de agradecimiento al país trasandino.

Sin embargo, es necesario afrontar el pago por la atención de la acompañante terapéutico que viajará con él más todos los gastos que demanda y surge una situación como esta.

Miriam Rosas, profesional oriunda de San Martin de los Andes estará abocada a Joaquín "24/7" hasta el regreso que - se estima- será el 11 de diciembre.

De a una cirugía a la vez

Producto del devastador incendio de la casa de Joaquín, su cuerpo sufrió quemaduras en más del 70% de su cuerpo y serias afecciones en sus vías respiratorias. Estuvo internado en estado crítico y con respirador en el hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde atravesó numerosas cirugías e injertos de piel.

El viaje tiene el fin de que pueda realizarse la cirugía de la mano derecha. La misma está prevista para el viernes 2 de octubre. Para poder garantizar su recuperación de manera integral, será intervenido "de a un miembro a la vez y por partes", es decir, primero la mano derecha, luego la izquierda. Posteriormente, avanzarán con la muñeca derecha, después la izquierda. A medida que pase el proceso de rehabilitación se procederá a hacer la intervención de los miembros superiores.

Un plantel interdisciplinario:

El joven orense requiere de un equipo de salud que pueda monitorear de manera permanente su evolución y por eso, el grupo de profesionales quedó integrado de la siguiente manera:

Médico fisiatra, médico cirujano, médico dermatólogo y médico pediatra.

Kinesiólogos, terapeutas, trabajadores sociales.

Psicólogas, musicoterapeutas.

Costureras de taller para la realización de prendas de compresión.

Desde la Fundación agradecieron el apoyo por parte del Consejo de Discapacidad de Fernández Oro que contribuyeron al plan de ejercicios que habían sido armados por la COANIQUEM.

Una jornada que emociona

Este martes, Joaquín volvió a encontrarse con algunos de los profesionales que lo recibieron aquel fatídico día del incendio, cuando llegó en una situación de extrema gravedad.

El médico Federico Vilte y los enfermeros Patricia Colipe y Sebastian Solar estuvieron en la primera línea de la emergencia.

Emocionada, Noemí expresa que: "Si hoy Joaquín está con vida, es porque una parte fundamental de esa historia comenzó en las manos de esos profesionales que lo recibieron y lucharon por él cuando su vida estaba en riesgo".

El encuentro hoy va más allá porque hay un nuevo desafío: ayudarlo a recuperar todo lo que todavía sea posible y construir una vida con mayor autonomía y mejores oportunidades.

Un camino que necesita de todos

Joaquín nació y creció en un hogar de recursos muy limitados, donde cada dificultad siempre demandó un esfuerzo enorme. Hoy, mientras él se prepara para afrontar esta nueva etapa de cirugías y rehabilitación en Chile, su familia atraviesa también un momento especialmente difícil.

Su papá se encuentra recuperándose de un segundo ACV y está reaprendiendo a caminar. Lo hace con muchísimo esfuerzo y con un propósito que lo moviliza cada día: recuperarse para reencontrarse con sus hijos y poder continuar acompañando la crianza y educación de los tres hermanitos que, aquel día del incendio, Joaquín arriesgó su propia vida para salvar. Actualmente, los niños se encuentran transitoriamente al cuidado de una institución en Villa Regina.

Un bingo solidario que incluirá premios en efectivo

El evento se que realizará el domingo 25 de octubre a partir de las 16 horas consta de un Gran Bingo Solidario en Casinos del Río de Cipolletti.

Desde "Manos que ayudan" confirmaron que la entrada al "Gran Bingo Show" sale $30.000 equivale a tres cartones.

Se sorteará:

1° y 2° segunda línea: $50.000 +canasta de mercadería y artículos de limpieza.

Vouchers de mercadería/verdulería/carnicería

Vouchers de estética.

En tanto para el primer bingo se sorteará una heladera y una estadía en San Martin de los Andes por dos noches para dos personas. Además, para el 2° bingo el premio es de $100.000 pesos en efectivo, una olla essen y un voucher del rubro de la estética.