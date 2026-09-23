Valeria Lima cruza el Río de la Plata para llegar a Cipolletti con: "De fiesta y arrabal"

Valeria Lima y Fernando Collazo llegan este sábado 26 de septiembre a presentar un espectáculo que fusiona la pasión del tango, la fuerza de la rumba y toda la emoción de la música en vivo.

Valeria Lima y Fernando Collazo se unen en un espectáculo único: " De Fiesta y Arrabal ", el próximo sábado 26 de septiembre a las 20.30 horas en el Salón La Marguerita de la ciudad de Cipolletti.

En esta propuesta, la inconfundible voz de Lima abraza el tango con emoción, mientras " Modo Rumba " aporta la alegría y el sabor de la rumba flamenca, creando una fusión vibrante y cargada de energía.

Un encuentro donde tango y flamenco dialogan con elegancia y pasión, en una noche que promete cautivar desde la primera nota.

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Un show que transmite pasión, fuerza, dolor y alegría, con una impronta moderna, elegante y profundamente emocional. Dos estilos se funden: la voz única e increíble interpretación de Valeria Lima, y la alegría con perfume a flamenquito de Modo Rumba, se unen para hermanar el tango y la rumba flamenca.

Este espectáculo reúne dos géneros muy emparentados en su esencia y hace transitar al público por todas las emociones: la lágrima, la risa y la fiesta en su máxima expresión. Las entradas y reservas se hacen al 299 536 9076.

Valeria canta el tango...

Valeria Lima nació en Uruguay en julio de 1980 y con los años se transformó en una de las cantantes e intérpretes de tango más destacadas de su país. Reconocida por su potente y particular voz, su impronta y su capacidad para tender puentes entre la tradición tanguera y sonidos modernos se fue haciendo su propio espacio dentro de los principales escenarios de Latinoamérica. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como la gran voz femenina del tango uruguayo contemporáneo, presentándose de manera recurrente en los principales teatros y salas del país junto a grandes formaciones como la Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica de Montevideo.

Jairo y la celebración de "50 años de música" en Cipolletti

Una de las grandes voces de la música argentina llega a Cipolletti para compartir una noche llena de canciones y emoción. El viernes 25 de septiembre a las 21 horas se presentará Jairo en Concierto en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) ubicado en Fernández Oro 57.

Jairo celebra más de cinco décadas de trayectoria con "50 Años de Música", un espectáculo que recorre las canciones más importantes de su carrera y reúne clásicos inolvidables junto a nuevas versiones.

"Jairo en concierto" es un encuentro con su público a través de las canciones que marcaron generaciones y de un repertorio renovado que celebra una vida dedicada a la música.

Entradas a la venta por Ticketway: https://ticketway.com.ar/. Punto de venta: Juguetería Flipper, en calle Mariano Moreno 448.