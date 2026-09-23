Aprendé cómo armar tu huerta familiar en esta primavera

Cipolletti ofrece una capacitación gratuita para armar huertas familiares de primavera y verano 2026/2027. Enterate cómo participar del encuentro.

El Programa " Huertas Comunitarias " informó que todavía hay cupos disponibles para participar de una nueva jornada de capacitación sobre armado de huertas familiares para la temporada primavera-verano.

La charla se realizará el jueves 24 de septiembre, de 9 a 12, en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Ceferino Namuncurá y Primera Junta.

La actividad es organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano junto con el INTA y busca incentivar la creación de huertas familiares y la producción de frutas y verduras para el autoconsumo, promoviendo prácticas de cultivo libres de agroquímicos.

Durante la jornada se brindará información y asesoramiento sobre distintos aspectos necesarios para poner en marcha una huerta, entre ellos el armado, la siembra, la clasificación, la preparación de almácigos, el riego y los plantines de temporada.

La capacitación estará a cargo de Jorge Muñiz, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quien brindará las herramientas necesarias para que los participantes puedan planificar y desarrollar sus propias huertas durante la temporada primavera-verano.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar deberán realizar la inscripción previamente a través de WhatsApp al 299-5094811.

La propuesta forma parte de las acciones del Programa Huertas Comunitarias de la Secretaría de Desarrollo Humano, orientadas a promover la producción familiar y el autoconsumo de alimentos.

Lanzan nuevos cursos gratuitos en Cipolletti

Una nueva oportunidad de formación gratuita estará disponible en Cipolletti para quienes busquen incorporar conocimientos prácticos, mejorar sus posibilidades de inserción laboral o comenzar un emprendimiento propio. La propuesta estará destinada a vecinos de entre 18 y 60 años.

La Dirección de Capacitación y Empleo abrirá las inscripciones para dos nuevos cursos gratuitos de Tapicería para el Hogar, que se desarrollarán en el Distrito Vecinal Noreste y el barrio Anai Mapu. Los cupos serán limitados y habrá que anotarse presencialmente.

La iniciativa apunta a brindar herramientas técnicas vinculadas con la tapicería, la costura, la recuperación de muebles y la ambientación del hogar. Además, busca que los participantes puedan transformar los conocimientos adquiridos en una alternativa concreta de generación de ingresos.

Para participar será necesario tener entre 18 y 60 años y acreditar domicilio en Cipolletti. La capacitación estará a cargo de Ingrid Joanna Muñoz y tendrá una duración aproximada de dos meses y medio en ambas sedes.

El Municipio habilitó un nuevo curso de formación gratuita para vecinos de 18 a 60 años.

Cuándo serán las inscripciones para los cursos

La primera alternativa funcionará en el Centro de Promoción Comunitaria del Distrito Vecinal Noreste, ubicado en Domingo Savio y Las Jarillas. La inscripción presencial se realizará el lunes 28 de septiembre, entre las 11 y las 12.

En esta sede, las clases comenzarán el lunes 5 de octubre y se desarrollarán todos los lunes, de 9 a 12. El programa tendrá una duración de dos meses y medio, durante los cuales se abordarán diferentes técnicas y proyectos.

La segunda posibilidad será en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio Anai Mapu, ubicado en Pastor Bowdler y Chimpay. En este caso, los interesados deberán acercarse para anotarse el martes 29 de septiembre, de 11 a 12.

Las clases en Anai Mapu comenzarán el martes 6 de octubre y se dictarán semanalmente, de 15 a 18. También tendrán una duración de dos meses y medio y compartirán el objetivo de ofrecer herramientas aplicables al ámbito laboral.

Desde el área municipal destacaron que la propuesta busca fomentar la autonomía económica, la creatividad aplicada al trabajo artesanal y la capacitación continua. Estos conocimientos pueden utilizarse tanto para buscar una salida laboral como para desarrollar un emprendimiento independiente.