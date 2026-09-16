El Tren Patagónico abre vacantes laborales en Cipolletti y Viedma: cómo postularse

La empresa estatal busca profesionales con experiencia para cubrir cuatro posiciones vinculadas a administración, recursos humanos y el área comercial

El Tren Patagónico abrió una nueva convocatoria laboral para incorporar profesionales en sus sedes de Cipolletti y Viedma , con búsquedas orientadas a fortalecer distintas áreas estratégicas de la empresa estatal rionegrina.

La convocatoria está dirigida principalmente a perfiles profesionales y jerárquicos que cuenten con al menos cinco años de experiencia comprobable, capacidad de gestión y autonomía para desarrollar sus tareas. El dato a tener en cuenta es que quienes sean seleccionados deberán contar con disponibilidad para viajar por el interior de la provincia.

Las postulaciones se reciben hasta el viernes 18 de septiembre de 2026.

Para el puesto de Profesional de Administración Senior, la búsqueda está orientada a contadores públicos o licenciados en Administración de Empresas. Se requiere experiencia en finanzas, control de procesos, seguimiento de facturación y manejo de normativa vinculada con la gestión pública.

En tanto, el cargo de Referente de Recursos Humanos está destinado a graduados en Recursos Humanos o Relaciones Laborales con amplia trayectoria. Entre los conocimientos requeridos se encuentran la liquidación de haberes, armado y gestión de legajos, manejo de personal operativo y resolución de conflictos sindicales.

Otra de las oportunidades disponibles en Cipolletti corresponde al Área Comercial, donde se buscan perfiles jerárquicos con experiencia y orientación al desarrollo de nuevos servicios y estrategias de ventas.

La convocatoria también incluye un puesto de Profesional de Recursos Humanos en Viedma, para el cual se solicita formación universitaria y conocimientos avanzados en convenios colectivos de trabajo, procesos disciplinarios, control de ausentismo y medicina laboral. La persona seleccionada deberá además articular directamente con las distintas gerencias de la compañía.

Cómo postularse

Las personas interesadas que cumplan con los requisitos deberán realizar la postulación exclusivamente de manera digital, enviando un Currículum Vitae actualizado al correo [email protected].

En el asunto del correo deberán indicar obligatoriamente el perfil al que se postulan y la localidad elegida, ya sea Cipolletti o Viedma.

El plazo para enviar las postulaciones finalizará el viernes 18 de septiembre de 2026, por lo que quienes estén interesados deberán completar el proceso antes de esa fecha.

Estefania Petrella

El contexto ferroviario que atraviesa Cipolletti

La apertura de estas vacantes se conoce mientras Río Negro avanza con la incorporación del servicio ferroviario que actualmente integra el Tren del Valle. El proceso de transferencia desde el Estado nacional hacia la Provincia comenzó semanas atrás.

El objetivo oficial es que la administración provincial permita recuperar capacidad de gestión sobre el servicio y avanzar con una nueva etapa para el transporte ferroviario regional.

En ese escenario, Cipolletti aparece como uno de los puntos centrales del esquema. La ciudad será parte del primer tramo previsto para la nueva etapa, con servicios entre Cipolletti y General Roca desde diciembre.