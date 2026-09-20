Alberto Weretilneck: "Queremos facilitar la primera oportunidad laboral para nuestros jóvenes"

El Gobierno provincial busca articular la oferta laboral juvenil de 18 a 23 años con la demanda del sector privado a través de incentivos y convenios.

El gobernador Alberto Weretilneck encabeza la profundización del programa provincial Empleo Joven , una iniciativa destinada a facilitar la inserción en el mercado de trabajo formal a jóvenes de entre 18 y 23 años en la provincia de Río Negro .

El Ejecutivo presentó la herramienta en Bariloche ante empresarios y entidades gremiales del sector comercial y turístico para afianzar el nexo entre la oferta laboral y las búsquedas de las empresas.

La propuesta apunta a resolver uno de los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes al intentar ingresar al mercado laboral: la exigencia de experiencia previa. Durante los encuentros de difusión del programa, desarrollados previamente en Cipolletti y revalidados en la zona andina, el mandatario rionegrino remarcó las dificultades de este sector de la población.

“A nuestros jóvenes siempre les pasa que cuando tratan de buscar su primer trabajo, les piden experiencia laboral”, sostuvo el gobernador. Y agregó: “Queremos facilitar la primera oportunidad laboral para nuestros jóvenes y, al mismo tiempo, acompañar con incentivos a las empresas, comercios y pymes que decidan incorporarlos al trabajo formal”.

Beneficios fiscales para las empresas y convenios locales

Para incentivar la contratación, el esquema articulado en el marco de la Ley Provincial 4.813 contempla beneficios fiscales para los empleadores. Las empresas que incorporen jóvenes de manera registrada podrán acceder a un crédito fiscal provincial de hasta el 50% de las contribuciones patronales para cancelar tributos locales, incentivo que en determinadas situaciones puede alcanzar el 75% y extenderse durante un período de hasta 24 meses.

En ese marco, la Provincia rubricó acuerdos de cooperación, asistencia técnica e intermediación laboral con la Cámara de Turismo de San Carlos de Bariloche y Zona Andina, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche y la Federación de Entidades Empresarias Rionegrinas (FEEBA).

Durante la jornada, la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó la importancia de adaptar la oferta al mercado: “Empleo Joven es una herramienta para que el crecimiento de Río Negro también se transforme en oportunidades para nuestros jóvenes. Necesitamos escuchar a las empresas, conocer qué perfiles están buscando y trabajar desde el Estado para que esa demanda encuentre talento rionegrino preparado”.

“No se trata solamente de capacitar. Tenemos que saber qué necesita hoy una empresa, qué perfiles está buscando y preparar a nuestros jóvenes para esas oportunidades”, dijo el gobernador.

Registro, capacitación y contexto económico provincial

El nexo operativo de la política pública es el Servicio de Empleo Rionegrino (SER), plataforma donde tanto postulantes desempleados como empleadores deben registrarse para posibilitar el cruce de perfiles.

Junto con la vinculación laboral, el programa exige instancias de formación profesional y capacitación durante el primer año en áreas estratégicas como energía, hidrocarburos, minería, logística, turismo, tecnología e idiomas, complementando proyectos en curso como las certificaciones en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial dictadas con la Universidad de Buenos Aires (UBA) o el programa RN Bilingüe.

La iniciativa se consolida en un contexto donde el empleo privado registrado en Río Negro mostró a junio un crecimiento interanual del 3,6%, sumando 3.646 puestos de trabajo privados desde 2023. Con la articulación directa entre el Estado provincial y las cámaras del sector privado, se busca consolidar un circuito continuo de formación, registro e inserción laboral formal en el territorio rionegrino.