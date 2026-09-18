Alberto Weretilneck: "Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política"

El Gobernador de Río Negro respaldó la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que presentó el Gobierno Nacional.

El gobernador Alberto Weretilneck sumó su respaldo a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , respaldó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno nacional envió al Congreso. La iniciativa propone nuevas herramientas para proteger el territorio argentino , sus recursos, el espacio aéreo, marítimo y la infraestructura estratégica frente a amenazas externas.

El mandatario rionegrino puso especial énfasis en las medidas orientadas a proteger los recursos naturales argentinos en las Islas Malvinas , Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes, uno de los ejes centrales del proyecto.

"Defender la soberanía también significa defender nuestros recursos y tener las herramientas para actuar frente a quienes pretendan apropiarse de lo que pertenece a los argentinos", sostuvo Weretilneck. Agregó que Malvinas es una causa nacional por encima de cualquier diferencia política entre los sectores.

El proyecto endurece las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en esos territorios sin autorización argentina. El régimen alcanza también a accionistas, contratantes y proveedores indispensables para esas actividades, ampliando el universo de responsables frente al esquema vigente hasta ahora.

Entre las sanciones previstas figuran multas, la pérdida de habilitaciones, prohibiciones para contratar con el Estado e inhabilitaciones para desarrollar actividades económicas en el país. La iniciativa también incorpora mecanismos para impedir que cambios societarios permitan eludir esas sanciones.

El texto establece además procedimientos para que quienes actualmente desarrollan actividades no autorizadas en los territorios en disputa cesen esa conducta. "Argentina necesita una política de Estado clara: nuestros recursos naturales se defienden y nuestra soberanía se respeta", remarcó el gobernador rionegrino.

MALVINAS: NUESTROS RECURSOS Y NUESTRA SOBERANÍA SE DEFIENDEN



Desde Río Negro respaldamos la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y, especialmente, las herramientas para sancionar a quienes exploten nuestros recursos naturales en Malvinas y el Atlántico Sur sin autorización… pic.twitter.com/xBPKJmY4im — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) September 18, 2026

Un sistema de Seguridad Nacional con alcance amplio

El proyecto crea un Sistema de Seguridad Nacional que integra las capacidades diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia del Estado bajo una estrategia común, dirigida políticamente desde la Presidencia de la Nación según establece el propio articulado enviado al Congreso.

También incorpora mecanismos específicos para la protección del espacio aéreo y marítimo, junto con un régimen destinado a infraestructura crítica que incluye energía, comunicaciones, transporte, tecnología y centros de datos, considerados esenciales para el funcionamiento del país.

La Patagonia, protagonista de la estrategia soberana

Weretilneck remarcó la relevancia que tiene esta discusión legislativa para la Patagonia, por su territorio, sus recursos naturales, su extensa costa marítima y su posición estratégica frente al Atlántico Sur, un área directamente vinculada con el reclamo por Malvinas.

"La Patagonia tiene mucho para aportar al futuro de la Argentina y también mucho para defender. Nuestros recursos, nuestro mar y nuestro territorio son parte de la soberanía nacional", señaló el gobernador al referirse a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

El respaldo del mandatario rionegrino se suma al debate que ya generó el proyecto en el ámbito nacional, donde se discuten aspectos vinculados con sanciones penales, el régimen de derribo y las nuevas facultades del Consejo de Seguridad Nacional creado por la norma.