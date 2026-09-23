De vender ropa a la megaobra energética: la historia de una rionegrina en Punta Colorada

Mariana Martos dejó la venta de ropa deportiva y se sumó al proyecto Vaca Muerta Oil Sur en Punta Colorada, una muestra del desarrollo laboral en Río Negro.

El VMOS se transformó en una gran oportunidad de empleo para los rionegrinos.

A sus 42 años y siendo madre de cuatro hijos, Mariana Martos tomó la decisión de dar un giro rotundo a su trayectoria laboral. Originaria de General Conesa , dejó atrás la venta de indumentaria deportiva para incorporarse a las tareas operativas en Punta Colorada , en el marco del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) .

El cambio de rumbo comenzó a concretarse este 23 de septiembre de 2026 , fecha en la que se dio a conocer su historia de superación. La trabajadora llegó a la obra tras la sugerencia de un amigo para enviar su currículum a la bolsa de trabajo de la Uocra , animándose a probar un rubro completamente nuevo para su vida cotidiana.

Actualmente, Mariana Martos cumple funciones operativas en el tanque flotante de la infraestructura. Allí se encarga de controlar los ingresos y egresos del personal, además de verificar la correcta utilización de los elementos de protección personal. “Hace un mes que estoy acá. Antes vendía ropa deportiva. Tuve esta oportunidad hermosa, que me encanta”, contó al describir su rutina.

Un nuevo oficio y el desafío familiar

La adaptación a este entorno técnico le permite incorporar conocimientos diariamente y proyectar metas en la industria. “Todos los días aprendo. Los compañeros son excelentes, los supervisores, todos muy amables”, remarcó. Además, ya piensa en dar los siguientes pasos dentro de la obra y capacitarse en el uso de la amoladora, destacando que “de a poquito se me van abriendo puertas”.

El VMOS se transformó en una gran oportunidad de empleo para los rionegrinos.

Sin embargo, el cambio de actividad laboral también plantea desafíos en el plano personal. El trabajo bajo un régimen de 28 días de labor por 7 de descanso implica permanecer distanciada de su familia en General Conesa. A pesar de la distancia y de que “se extraña”, la trabajadora sostiene el contacto cotidiano con sus cuatro hijos mediante llamadas y videollamadas, manifestando que está “muy contenta con el trabajo”.

La mano de obra rionegrina como prioridad

La incorporación de personal provincial a este tipo de obras responde a los lineamientos impulsados en la región. En ese marco, el gobernador Alberto Weretilneck sostuvo: “Queremos que el desarrollo que está viviendo Río Negro tenga como protagonista a nuestra gente”. La meta principal radica en que las inversiones de gran escala generen puestos de trabajo concretos para los habitantes locales.

Para garantizar la prioridad de la mano de obra local, en Río Negro se impulsa la aplicación de la Ley 80/20, la cual establece pautas para la contratación de residentes. Asimismo, la secretaría de Trabajo lleva adelante controles permanentes para verificar el cumplimiento de la normativa en los diferentes frentes de obra.

De esta manera, la historia de Martos representa a trabajadoras y trabajadores que encuentran en los proyectos de infraestructura una oportunidad de capacitación, experiencia y crecimiento profesional sin salir de su provincia.