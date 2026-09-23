Llegan las "Olimpíadas para Personas Mayores": cuándo serán y qué disciplinas incluirán

El próximo jueves 1 de octubre comienza la inscripción para quienes deseen participar.

Llegan las "Olimpíadas para Personas Mayores": cuándo serán y que disciplinas incluirán

Octubre, además de ser el mes aniversario de la ciudad , es el momento del año donde las Personas Mayores disfrutan de las Olimpíadas. Con nuevas disciplinas se apostará a que la convocatoria sea, también, un espacio de recreación y nuevas relaciones interpersonales.

A partir de el jueves 1 de octubre comenzará la inscripción para participar en las Olimpíadas para Personas Mayores 2026 . Las inscripciones se realizarán en el Centro Integral de la Tercera Edad (CITE), ubicado en calles Miguel Muñoz y Fray Santa María de Oro, de lunes a viernes de 10 a 12.30 horas.

Las Olimpíadas se desarrollarán el domingo 25 de octubre, de 10 a 18 h, en el Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700).

Este año se incluirán las siguientes disciplinas:

Tenis de mesa individual.

Newcom mixto.

Tejo (pareja femenina y pareja masculina).

Ajedrez.

Sapo.

Truco y Escoba (pareja).

Dominó individual.

Tejido.

Canto / instrumento musical.

Danza grupal.

Las actividades recreativas y deportivas están destinadas a personas mayores de 60 años residentes en la ciudad. La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 17 de octubre.

Las Olimpíadas para Personas Mayores tienen como objetivo promover el envejecimiento activo y saludable. A través del deporte y la recreación, se busca fortalecer vínculos y generar espacios de encuentro y reconocimiento.

El origen del encuentro

Las Olimpiadas surgieron en el año 1997, cuando desde los integrantes de los diferentes grupos de adultos mayores, plantearon la inquietud de volver a disfrutar de juegos que realizaban en distintas etapas de su vida.

Lo primero que se acordó, fueron las disciplinas a participar. Las cuales estaban vinculadas con la actividad física y la expresión cultural. Se incluyeron juegos de cartas, taba, tejo playero, tejo cajón, caminata, sapo, tejido y concurso de baile.

Cipolletti cumple 123 años: cuándo será el acto y todo lo que prepararon para festejar

Cipolletti se prepara para celebrar un nuevo aniversario. La ciudad cumplirá 123 años y el Municipio ya confirmó las actividades centrales que reunirán a vecinos, instituciones y organizaciones para conmemorar la fecha.

El acto protocolar será el sábado 3 de octubre a las 12, en el Parque Rosauer, ubicado en la esquina de Mariano Moreno y Mengelle.

Ofrenda floral y reconocimientos a vecinos

Como ocurre cada año, durante la ceremonia se realizará una ofrenda floral frente al Monumento al ingeniero Julio César Cipolletti, en homenaje a quien dio nombre a la ciudad.

La jornada también contará con reconocimientos a vecinos destacados, espectáculos en vivo y distintas propuestas para acompañar la celebración del aniversario.

La conmemoración se dará en un contexto de obras y transformaciones en distintos sectores de la ciudad, con proyectos de infraestructura tanto municipales como provinciales.

El tradicional desfile por Fernández Oro

Los festejos continuarán el domingo 4 de octubre desde las 15, cuando se realice el tradicional Desfile Cívico sobre calle Fernández Oro.

La convocatoria para las instituciones y organizaciones que quieran participar continúa abierta hasta el 30 de septiembre inclusive.