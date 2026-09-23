Cipolletti cumple 123 años: cuándo será el acto y todo lo que prepararon para festejar
El aniversario tendrá una jornada especial en el Parque Rosauer, con reconocimientos, espectáculos y una tradicional ceremonia. También se viene el desfile.
Cipolletti se prepara para celebrar un nuevo aniversario. La ciudad cumplirá 123 años y el Municipio ya confirmó las actividades centrales que reunirán a vecinos, instituciones y organizaciones para conmemorar la fecha.
El acto protocolar será el sábado 3 de octubre a las 12, en el Parque Rosauer, ubicado en la esquina de Mariano Moreno y Mengelle.
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Ofrenda floral y reconocimientos a vecinos
Como ocurre cada año, durante la ceremonia se realizará una ofrenda floral frente al Monumento al ingeniero Julio César Cipolletti, en homenaje a quien dio nombre a la ciudad.
La jornada también contará con reconocimientos a vecinos destacados, espectáculos en vivo y distintas propuestas para acompañar la celebración del aniversario.
La conmemoración se dará en un contexto de obras y transformaciones en distintos sectores de la ciudad, con proyectos de infraestructura tanto municipales como provinciales.
El tradicional desfile por Fernández Oro
Los festejos continuarán el domingo 4 de octubre desde las 15, cuando se realice el tradicional Desfile Cívico sobre calle Fernández Oro.
La convocatoria para las instituciones y organizaciones que quieran participar continúa abierta hasta el 30 de septiembre inclusive.
Quiénes pueden participar del desfile
La inscripción está destinada a centros de jubilados, grupos de scouts, escuelas, clubes deportivos, fundaciones y asociaciones civiles.
Las entidades interesadas pueden anotarse a través del sitio oficial del Municipio: cipolletti.gob.ar/desfile.php.
Para realizar consultas, también está disponible el teléfono 449-4900, interno 1035, de lunes a viernes de 7 a 14.
El aniversario vuelve a convertirse así en un punto de encuentro para la comunidad cipoleña, con una agenda que combina el acto protocolar, reconocimientos, espectáculos y el tradicional desfile por las calles del centro.
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