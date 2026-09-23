El aniversario tendrá una jornada especial en el Parque Rosauer, con reconocimientos, espectáculos y una tradicional ceremonia. También se viene el desfile.

Cipolletti cumple 123 años: cuándo será el acto y todo lo que prepararon para festejar.

Cipolletti se prepara para celebrar un nuevo aniversario . La ciudad cumplirá 123 años y el Municipio ya confirmó las actividades centrales que reunirán a vecinos, instituciones y organizaciones para conmemorar la fecha.

El acto protocolar será el sábado 3 de octubre a las 12 , en el Parque Rosauer , ubicado en la esquina de Mariano Moreno y Mengelle.

Como ocurre cada año, durante la ceremonia se realizará una ofrenda floral frente al Monumento al ingeniero Julio César Cipolletti , en homenaje a quien dio nombre a la ciudad.

La jornada también contará con reconocimientos a vecinos destacados, espectáculos en vivo y distintas propuestas para acompañar la celebración del aniversario.

La conmemoración se dará en un contexto de obras y transformaciones en distintos sectores de la ciudad, con proyectos de infraestructura tanto municipales como provinciales.

El tradicional desfile por Fernández Oro

Los festejos continuarán el domingo 4 de octubre desde las 15, cuando se realice el tradicional Desfile Cívico sobre calle Fernández Oro.

La convocatoria para las instituciones y organizaciones que quieran participar continúa abierta hasta el 30 de septiembre inclusive.

Quiénes pueden participar del desfile

La inscripción está destinada a centros de jubilados, grupos de scouts, escuelas, clubes deportivos, fundaciones y asociaciones civiles.

Las entidades interesadas pueden anotarse a través del sitio oficial del Municipio: cipolletti.gob.ar/desfile.php.

Para realizar consultas, también está disponible el teléfono 449-4900, interno 1035, de lunes a viernes de 7 a 14.

El aniversario vuelve a convertirse así en un punto de encuentro para la comunidad cipoleña, con una agenda que combina el acto protocolar, reconocimientos, espectáculos y el tradicional desfile por las calles del centro.