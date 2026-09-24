Los estatales rionegrinos podrán elegir qué cobertura de salud quieren tener.

La Legislatura rionegrina aprobó este jueves por mayoría la reforma de la Ley Orgánica del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS)

La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck reemplaza la afiliación obligatoria por un sistema que permite a los agentes públicos activos y pasivos elegir otra cobertura para sí mismos y su grupo familiar primario.

Uno de los puntos centrales de la reforma es el destino del dinero que descuenta de los haberes. El 100% del aporte personal —4% para trabajadores activos y 5,5% para pasivos— se transferirá a la entidad receptora. Si esa cobertura exige una cuota superior al monto derivado, la diferencia quedará a cargo del afiliado. Este item no fue respaldado por los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro .

La contribución patronal del 7%, en cambio, seguirá ingresando íntegramente al IPROSS. El proyecto la asigna a planes oncológicos y especiales, prestaciones vinculadas con discapacidad y prótesis, y cobertura de farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.

La posibilidad de cambiar de cobertura no alcanzará a quienes ejerzan cargos electivos o de designación política, ni a las autoridades superiores de los poderes del Estado, organismos de control y empresas estatales. En el caso de jubilados y pensionados cuyos haberes liquida un organismo previsional nacional, la derivación de aportes dependerá de la firma de un convenio con ese organismo.

La reforma prevé además que, si la entidad elegida deja de brindar cobertura por una causa ajena al afiliado, este se reincorpore automáticamente al IPROSS y sin carencias. Los tratamientos en curso deberán continuar sin interrupciones al concretarse el cambio.

Qué dijeron los legisladores

Desde el bloque oficialista, Andrea Escudero defendió la iniciativa y rechazó que implique una privatización o vaciamiento del Instituto. La legisladora sintetizó la reforma en tres objetivos: "Libertad para el afiliado, fortalecimiento de la obra social y mejora obligada por parte de los prestadores".

Ayelén Espósito, en representación de Vamos con Todos rechazó la reforma y la definió como "marketing libertario". Argumentó que no existe una libertad efectiva cuando solamente se permite derivar el 4% personal, ya que ese monto difícilmente resulte suficiente para contratar una cobertura privada. En tanto, Yolanda Mansilla ( Primero Río Negro) anticipó su acompañamiento y recordó que desde su fuerza política ya había impulsado iniciativas de libre elección.

El bloque de la Unión Cívica Radical representado por Lorena Matzen, respaldó la iniciativa y sostuvo que la libertad de elección constituye un reclamo histórico. En esta misma línea hizo referencia a una encuesta realizada por SITRAJUR entre 215 trabajadores judiciales. Allí, 57 manifestaron que optarían por una cobertura privada, 55 que permanecerían en el IPROSS y 85 condicionaron la decisión al costo y las prestaciones disponibles.

Qué dice el proyecto

La ley establece que quien ejerza la opción deberá permanecer un mínimo de 12 meses en la entidad elegida. Cumplido ese período podrá optar por otra cobertura. Además, transcurridos 36 meses desde el primer ejercicio de la opción podrá solicitar su reincorporación a IPROSS como afiliado obligatorio directo, sin períodos de carencia.

También garantiza la continuidad de los tratamientos durante el proceso de cambio y la reincorporación a IPROSS cuando la cobertura elegida cese por causas ajenas al afiliado.

Para el Gobernador, la libre elección no implica debilitar la obra social rionegrina, sino aumentar la exigencia sobre todo el sistema. "Creemos que IPROSS tiene todas las condiciones para competir en el mercado por los servicios que brinda. Esta decisión permitirá que siga creciendo y mejorando su prestación", afirmó Weretilneck.