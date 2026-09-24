Río Negro sumó 40 muertes viales en el primer semestre de 2026

El informe nacional contabiliza 34 hechos fatales en la provincia en la primera etapa del año, superando a Neuquén. En el país ya fallecieron 1.938 personas.

En la primera mitad del año, en Río Negro se registraron 40 muertes por siniestros de tránsito.

La siniestralidad vial fatal se mantiene estable en Argentina y Río Negro no es ajena a esa tendencia. Según el informe preliminar de la Dirección de Estadística Vial, la provincia contabilizó 34 siniestros fatales y 40 víctimas fatales.

A nivel país se registraron 1.587 siniestros fatales durante el primer semestre de 2026, que dejaron 1.938 personas fallecidas . El promedio diario alcanzó las 11 muertes, con valores similares a los de los últimos años en igual período.

El informe aclara que los datos son parciales y preliminares, con información reportada hasta el 12 de agosto. Además, no incluye a la Ciudad de Buenos Aires y aplica un factor de ajuste en Mendoza y Buenos Aires.

Río Negro en el mapa de la siniestralidad

Con 34 siniestros fatales, Río Negro ocupa el puesto 14 entre las 23 jurisdicciones con datos disponibles. Sus 40 víctimas representan alrededor del 2% de los fallecidos del país, una proporción acotada frente a Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe.

Río Negro supera a Neuquén, con 25 siniestros y 27 víctimas, y a La Pampa, con 19 y 24, pero queda por debajo de Jujuy, que reportó 45 hechos fatales y 47 muertes.

En términos semestrales, las 40 muertes rionegrinas equivalen a un promedio cercano a siete por mes. La fuente de los datos provinciales es el Observatorio de Seguridad Vial de Río Negro, que reporta a la Dirección de Estadística Vial.

Patagonia: rutas y vehículos livianos

El informe no desagrega por provincia las características de los siniestros, pero sí ofrece un panorama regional. En la Patagonia, el 73% de los siniestros fatales ocurre en rutas, el porcentaje más alto del país, frente al 52% nacional.

Dentro de esa región, el 38% de los hechos se produce en rutas nacionales y el 36% en rutas provinciales. Las vías urbanas concentran el 26%, y las autopistas prácticamente no registran participación en la zona.

También difiere el perfil de las víctimas. En la Patagonia, los automovilistas representan el 40% de los fallecidos y las camionetas el 20%, mientras que los motociclistas suman el 27%, muy por debajo del 48% nacional.

Perfil nacional de las víctimas

A escala país, el perfil se repite: hombres, jóvenes y motociclistas. El 78% de los fallecidos son varones, el 44% tiene entre 15 y 34 años y el 48% se trasladaba en moto, según el relevamiento.

Entre los 756 motociclistas fallecidos, el 86% conducía el vehículo, el 84% eran hombres y el 57% tenía entre 15 y 34 años. Además, el 54% de los siniestros ocurrió de noche y el 56% fueron colisiones.

El Consejo Provincial de Seguridad Vial se reunió en Sierra Grande.

El Consejo Provincial, reunido en Sierra Grande

El Ministerio de Seguridad y Justicia participó de una nueva reunión del Consejo Provincial de Seguridad Vial, realizada en el Centro de Informes Turísticos de Sierra Grande, con autoridades provinciales y municipales.

Durante el encuentro expusieron representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, quienes abordaron aspectos vinculados con la prevención. Uno de los ejes fue el intercambio sobre las problemáticas viales que atraviesan los municipios, además de fijar lineamientos para toda la provincia.

El encuentro fue coordinado por Marcelino Luis Di Gregorio, subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y coordinador del Consejo. Asistieron el director nacional de Coordinación Interjurisdiccional de la ANSV, Patricio Smith, y la legisladora Silvia Beatriz Morales.

También estuvo la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, junto con representantes de la Secretaría de Transporte de Río Negro, de las áreas de tránsito de los municipios y de la Policía de Río Negro.

Con una siniestralidad nacional estable y un perfil de víctimas definido, el trabajo conjunto entre Nación, provincia y municipios aparece como la vía para sostener la prevención, especialmente en las rutas patagónicas y entre los usuarios más expuestos.