Cortes de tránsito durante el desfile por el 123° aniversario de la ciudad: Qué calles estarán afectadas

El Municipio de Cipolletti realizará cortes de tránsito previstos para el domingo 4 de octubre en el marco de los festejos por el 123° Aniversario de la ciudad.

Cortes de tránsito durante el desfile por el aniversario de la ciudad: Qué calles estarán afectadas.

En el marco de las actividades por el 123° Aniversario de Cipolletti , el Municipio, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que el próximo 4 de octubre se llevarán a cabo diversos cortes de tránsito en la ciudad. La medida busca garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los festejos programados. Es por ello que el domingo desde las 12 y hasta las 19 horas, aproximadamente, estará cortado totalmente el tránsito sobre calles:

Los inspectores de tránsito estarán abocados a realizar tareas de prevención y control del tránsito para desviar a los vehículos. Además, se confirmó que se irá habilitando la circulación en diferentes calles una vez que finalice el evento.

El Desfile Cívico se desarrollará el domingo 4 de octubre a las 15 hrs. sobre calle Fernández Oro, desde Sáenz Peña hasta 25 de Mayo. La concentración para las instituciones y organizaciones comenzará a las 13.30 horas sobre calle San Martín y Villegas, para ir formándose para el Desfile.

Antonio Spagnuolo

Aniversario de Cipolletti: más de 140 instituciones participarán en el desfile

Hasta el momento, más de 140 instituciones y organizaciones locales ya confirmaron su presencia, entre las que se encuentran centros de jubilados, grupos de boyscouts, escuelas, clubes deportivos, fundaciones y asociaciones civiles. La convocatoria para sumar delegaciones permanecerá abierta hasta el próximo miércoles 30 de septiembre.

Puntos de encuentro y logística del desfile

Las organizaciones e instituciones participantes deberán realizar su concentración el domingo 4 de octubre a las 13.30 en la intersección de calle San Martín y Villegas, punto desde el cual los grupos se irán formando para desfilar. Por su parte, las delegaciones que integren el desfile con animales o vehículos deberán concentrarse sobre calle Vélez Sarsfield y Uruguay.

Desde la organización solicitaron a los asistentes concurrir con agua para mantenerse hidratados, ropa y calzado cómodos, y gorra para protección solar. Asimismo, el puesto de primeros auxilios e hidratación a cargo de Protección Civil estará ubicado en el Paseo del Ferrocarril, sobre calle Fernández Oro y España. El palco de autoridades estará emplazado en la esquina de calle Fernández Oro y Miguel Muñoz.

Antonio Spagnuolo

Cronograma de celebraciones oficiales

La agenda oficial de festejos comenzará el sábado 3 de octubre a las 12 con el acto protocolar en el Parque Rosauer, ubicado en calle Mariano Moreno y Mengelle. Durante la ceremonia se otorgarán reconocimientos a vecinos destacados de la ciudad y se entregará una ofrenda floral en el Monumento al Ing. Julio César Cipolletti.

Las actividades continuarán el domingo 4 de octubre con la concentración a las 13.30 y el inicio del Desfile Cívico a las 15, e invitan a todos los vecinos a sumarse, disfrutar y acompañar un nuevo aniversario de la localidad. Para consultas o más información, la Dirección General de Comunicación y Protocolo atiende de lunes a viernes de 7 a 14 a través del teléfono 449-4900 (interno 1035).