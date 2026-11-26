La moto impactó contra uno de los laterales de un auto que cruzó la calzada. La víctima era oriunda de Punta Alta y fue identificada este jueves.

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en el choque sobre la Ruta 22.

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en el choque sobre la Ruta 22.

El motociclista que falleció este miércoles en el choque contra un automóvil sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso Biló en Allen fue identificado como Braian Samuel Gutiérrez de 26 años , oriundo de Punta Alta , en la provincia de Buenos Aires.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:18 en el kilómetro 1198. Según los relatos de testigos presenciales, un Renault Clio conducido por una joven domiciliada en la ciudad cruzó la calzada de norte a sur sin advertir el paso de una moto Honda Twister que circulaba por la ruta en sentido oeste-este, informaron fuentes policiales.

A raíz de la maniobra, la moto impactó contra el lateral derecho del automóvil. Como consecuencia del fuerte golpe, el conductor del rodado menor, el joven falleció en el lugar.

En cuanto al otro vehículo involucrado, se confirmó que el Renault Clio era conducido por una joven de 25 años. El auto circulaba de norte a sur e intentaba cruzar la Ruta 22 cuando se produjo el impacto con la moto, que avanzaba en sentido oeste-este.

Sobre la acompañante

Desde Salud se confirmó que la mujer que viajaba como acompañante en la moto fue asistida en la escena y trasladada de urgencia al hospital de Allen. Además, agregaron que este jueves fue derivada y se encuentra internada en terapia en el Hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti.

A través de declaraciones por parte de la familia de Gutiérrez, trascendió que tendría fractura de cadera y pelvis por lo que necesitaría ser intervenida quirúrgicamente.

El pedido de la familia para trasladar los restos

Una vez confirmada la identidad, la familia difundió que se encontraba con dificultades económicas para poder costear el traslado de los restos del joven de 26 años por lo que recurrieron a la solidaridad de la comunidad.

Quienes puedan realizar un aporte podrán hacerlo al alias: abrilmailen6. El CBU es 0000003100029955924182 y la cuenta está a nombre de su hermana Abril Mailen Gutierrez, su hermana.

El recuerdo de sus amigos

Braian era conocido en el mundo de los motoviajeros. Desde el sitio "refugio.motoviajero.ami" comunicaron el trágico hecho. En los mensajes recibidos, hubo quienes lo conocieron y lograron compartir momentos de encuentro. En ese sentido, uno de sus allegados expresó: "No doy más del dolor... Fuiste una parte tan importante en mi vida, no caigo aún que te hayas ido de este mundo... No tengo palabras para expresar todo lo que siento en este mismo momento, fuiste tan querido y amado por muchos, gracias por todos los recuerdos y por todo lo vivido, te tendré siempre en mis recuerdos, en mi memoria, y seguiré con todo lo bello que me enseñaste de vivir en esta vida... Que en paz descanses querido Braian".

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En otro de los mensajes, comentaron: "Buena ruta hermano!! Sé que te fuiste feliz cumpliendo tu sueño que tantas noches hablamos después de laburar". También hubo quienes al pésame a los familiares, desearon una pronta recuperación a su compañera quien se encuentra internada en la ciudad de Cipolletti.