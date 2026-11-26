La Policía de Río Negro continuó con las inspecciones en establecimientos vinculados con la actividad automotor en el Alto Valle.

La Policía de Río Negro intensificó los controles en desarmaderos y talleres del Alto Valle.

La Policía de Río Negro continúa con las inspecciones en establecimientos vinculados con la actividad automotor en el Alto Valle. Luego de los cuatro secuestros concretados el martes en desarmaderos de Godoy y Cervantes, los efectivos del Departamento Sustracción de Automotores inspeccionaron talleres, centros de acopio de vehículos y desarmaderos de General Roca.

Los controles forman parte del trabajo preventivo que desarrolla la Policía para verificar la situación de vehículos y autopartes en establecimientos donde se realizan actividades de reparación, almacenamiento y desarme de unidades.

El antecedente más reciente se registró el martes, cuando las inspecciones en establecimientos de Godoy y Cervantes permitieron secuestrar dos motos, una KTM 250cc. y una Bajaj Dominar D400cc., además de un Renault Twingo que registraba un pedido de secuestro de la Policía de Neuquén.

A esos procedimientos se sumó el secuestro del chasis y el motor de una Toyota Hilux SW4. En total, las intervenciones permitieron recuperar dos motos, un automóvil y componentes de otro vehículo.

En Roca, la nueva jornada de inspecciones estuvo a cargo del Departamento Sustracción de Automotores, con la colaboración de distintas unidades de Orden Público de la Unidad Regional II.

De esta manera, la Policía mantiene los controles especializados en distintos puntos del Alto Valle, con el objetivo de detectar irregularidades vinculadas con vehículos y autopartes y fortalecer las tareas de prevención de los delitos contra la propiedad automotor.

Un alerta desde Los Menucos permitió secuestrar un auto buscado en Neuquén

Un procedimiento policial realizado sobre las rutas provincial 4 y nacional 23 permitió secuestrar un Chevrolet Prisma buscado por una fiscalía de Neuquén. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaria 15° de Valcheta, luego de recibir un alerta desde Los Menucos.

Las cámaras LPR detectaron al vehículo circulando por Los Menucos, sobre el cual pesaba un requerimiento judicial vigente desde mayo de 2026.

Con esa información, personal policial organizó una intervención en el cruce de las rutas 4 y 23, donde logró detener la marcha del auto para verificar su situación. Al volante viajaba un hombre de 35 años, quien manifestó haber comprado el rodado en Jacobacci aproximadamente dos meses atrás. También exhibió la documentación del vehículo y su licencia de conducir.

Tras confirmar la vigencia del pedido judicial, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del Chevrolet Prisma y ordenó que quedara a disposición de la fiscalía requirente de Neuquén.

El procedimiento permitió concretar una medida judicial a partir del intercambio de información entre localidades y la intervención coordinada de los efectivos policiales en las rutas.