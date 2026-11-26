La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la creación del Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal.

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la creación del Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal , una herramienta que permitirá reunir antecedentes administrativos y judiciales sobre este tipo de conductas en la provincia.

La iniciativa, presentada por Magdalena Odarda del bloque "Vamos con Todos" y modificada antes de llegar al recinto, tuvo como finalidad fortalecer los mecanismos de prevención, facilitar el seguimiento de antecedentes y mejorar la coordinación entre los organismos responsables de proteger a los animales.

El texto aprobado estableció que podrán ser incorporadas aquellas personas que hayan recibido sanciones administrativas firmes por incumplimientos relacionados con el cuidado responsable de animales, conforme a las disposiciones nacionales, provinciales o municipales.

También alcanzó a quienes hayan sido declarados reincidentes en infracciones vinculadas con el maltrato, abandono o crueldad animal, así como a quienes tengan condenas penales firmes por delitos contra animales. Además, contempló a las personas sancionadas mediante resolución firme por infracciones previstas en el artículo 58 del Código Contravencional de Río Negro.

Uno de los aspectos centrales de la norma fue que ninguna persona podrá ser incorporada por la sola existencia de una denuncia o una investigación en trámite. Para concretar la inscripción deberá existir una resolución administrativa firme o una sentencia penal firme, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

La iniciativa original contemplaba consecuencias adicionales para quienes fueran incorporados al registro, entre ellas la prohibición de tener animales a cargo, la obligación de realizar cursos de capacitación sobre bienestar animal y tenencia responsable, y la pérdida de beneficios impositivos ante determinados incumplimientos.

Sin embargo, estas disposiciones fueron eliminadas del texto modificado que recibió dictamen favorable de las comisiones legislativas. De esta manera, la versión aprobada se concentró en la creación del registro, los requisitos para incorporar personas y las responsabilidades de los organismos encargados de administrarlo.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, que deberá trabajar de manera articulada con el Ministerio Público provincial. Entre sus funciones estarán administrar y actualizar la información, recibir las comunicaciones de organismos administrativos y judiciales, y realizar las inscripciones, modificaciones o bajas correspondientes.

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La legisladora sostuvo en los fundamentos que las sanciones económicas no siempre resultan suficientes para evitar la reincidencia y que es necesario contar con herramientas que permitan mejorar la prevención y la protección de los animales. Asimismo, aclaró que el registro no buscó promover la exposición pública ni la estigmatización de las personas sancionadas, sino constituirse en un instrumento administrativo de prevención.