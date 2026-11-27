Su idea es no quedarse quieto. Facundo Ochoa , cocinero rionegrino , vuelve a la ciudad donde nació con una propuesta simple: mostrar cómo es la verdadera comida mexicana y llevarla de un lugar a otro. En Cipolletti y Fernández Oro estará del 10 al 12 de diciembre con "El burrito viajero", que será una prueba para ver cómo recibe el público esta propuesta.

Hoy vende burritos los fines de semana en Bariloche. Su plan es seguir moviéndose: a mediados de enero viajará a Aluminé (Neuquén) donde unos amigos tienen una hostería, y no descarta llevar esta propuesta a Córdoba, La Plata y Buenos Aires.

Influenciado por la comida callejera, por ahora trabaja a pedido y proyecta sumar un carrito o food truck. "Mi idea es emprender y vender comida, por ahora a pedido y, cuando se pueda, en algún carrito, en algún food truck", cuenta.

Mexicano auténtico, sin miedo al picante

Facundo decidió hacer el camino inverso al que hizo él: vender comida mexicana en la Argentina. Según su mirada, hay mucha curiosidad y cariño por México, pero poco conocimiento de su cocina real. "Hay mucha fusión, o cambiarle los sabores para que la gente de acá lo acepte más", explica. Y desmiente un mito: "Son muy pocos los platillos mexicanos que son picantes en sí; el picante siempre va aparte".

Con ese objetivo también publica series de difusión en su Instagram @facundochoa, donde cuenta lo que aprendió en esos años. Lo define como "hacer un poco de patria mexicana al revés": traer "lo real mexicano".

De las cocinas de Bariloche a Perú

Facundo nació en Cipolletti, pero desde chico vivió en Bariloche, sin perder nunca el vínculo con el Alto Valle. Estudió cocina allí y empezó su camino en la cocina hotelera: pasó por el Hotel Llao Llao, en eventos especiales, y luego por restaurantes de la ciudad. En temporada también trabajó en cocinas de El Calafate y Ushuaia. Después viajó a Perú, donde trabajó dos años y se metió de lleno en su cocina. "Me enamoré de la comida peruana", confiesa.

Un restaurante de cocineros en La Plata

En 2012 regresó al país y, junto a dos amigos cocineros, abrió en La Plata un pequeño restaurante llamado Sautée, nombre que alude a una técnica de cocina en francés. "Éramos los tres dueños, los cocineros y toda la fuerza laboral", recuerda. Estuvo tres años. En 2016, a los 30, volvió a Bariloche y participó de la inauguración de la segunda sucursal de la cervecería Manush, en el kilómetro 4, con vista al lago. Se quedó casi tres años.

Un rionegrino en el caribe

En 2018 le surgió la posibilidad de irse a México y se instaló en Tulum, en el Caribe mexicano. Allí estuvo siete años seguidos sin volver a la Argentina, y montó un emprendimiento de comida argentina.

Pero el sargazo, una macroalga que llega a las costas y se pudre, hizo que la temporada se viniera abajo. Empezaron a cerrar hoteles y restaurantes, y él también tuvo que cerrar su local. Volvió en diciembre del año pasado. "Me di cuenta de que había sido mucho tiempo sin ver amigos, sin ver familia, así que me picó el bichito de volver."

Una escuela de cocina en el horizonte

Además del carrito, Facundo sueña con abrir una escuela de cocina en Bariloche. Hoy su foco está en compartir lo aprendido y educar en gastronomía. "Me gustaría aprender a enseñar para, en un futuro, poder abrir mi escuela de cocina", dice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Facundo Ochoa (@facundochoa)

Su mensaje final es claro: "Soy un cocinero rionegrino que tuvo la posibilidad de viajar y aprender de cocinas de otros países, y que me gusta difundir cocinando y, tal vez, educando". Este deseo comenzó a materializarse ya que en su cuenta, ya tiene material informativo que apunta a difundir mitos y alternativas que surgen en los típicos platos mexicanos.

Cómo realizar pedidos

La propuesta de comer algo distinto llega a Cipolletti y Fernández Oro el 10, 11 y 12 de diciembre. Respecto de los ingredientes, inlcuye una tortilla de trigo, arroz, frijoles, palta, pollo o cerdo. Además, incluye una mayonesa de chipotle. Los pedidos se toman al 2944 50-0503 o en su perfil de Instagram.