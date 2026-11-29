La gestión de Alberto Weretilneck girará los fondos este lunes bajo la Ley N° 5896. Cipolletti y Fernández Oro figuran entre las localidades beneficiadas.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó la transferencia de más de mil millones de pesos a municipios de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro transferirá este lunes 30 de noviembre un total de $1.028.931.012 en concepto de Compensación Financiera Transitoria a 14 municipios de la provincia. La medida se ejecuta en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 5896.

La decisión del gobernador Alberto Weretilneck apunta a acompañar el crecimiento de estas localidades, dotándolas de mayores recursos para responder a las demandas locales, sin afectar la coparticipación del resto de las comunas rionegrinas.

El envío alcanza a Cipolletti , San Carlos de Bariloche , Fernández Oro , El Bolsón , Dina Huapi , General Roca , Catriel , Cervantes , Los Menucos , Comallo , Ramos Mexía , Darwin , Guardia Mitre e Ingeniero Huergo . Todos ellos suscribieron individualmente los respectivos convenios con Weretilneck el pasado 21 de septiembre en Viedma , la capital provincial.

El impacto del crecimiento demográfico

Esta herramienta financiera surge como respuesta directa a los datos oficiales del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Las estadísticas reflejaron un fuerte crecimiento demográfico en estas jurisdicciones.

Como consecuencia de ese aumento poblacional, los ejecutivos locales enfrentan una mayor demanda de infraestructura y servicios públicos en sus ejidos urbanos.

Origen de los fondos y equilibrio fiscal

Para garantizar el equilibrio financiero entre todas las jurisdicciones de la provincia, la compensación se financia íntegramente con recursos de Rentas Generales del Tesoro Provincial.

De este modo, el Poder Ejecutivo provincial asegura que el desembolso no modifica la masa coparticipable primaria ni secundaria, ni reduce los recursos que percibe el resto de los municipios rionegrinos.

Según se informó oficialmente, la transferencia ratifica el compromiso de la administración provincial de acompañar el desarrollo de los gobiernos locales. Asimismo, desde el Ejecutivo destacaron que la medida refleja el resultado de una administración ordenada, lo que se traduce en mayor previsibilidad financiera, autonomía y capacidad de gestión para responder a las necesidades de cada comunidad.