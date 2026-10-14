Paritarias en Río Negro: el Gobierno ofreció un aumento y una suma extraordinaria

El Gobierno provincial presentó una oferta a ATE y UPCN que contempla mejoras en los haberes de octubre y diciembre, además de una suma extraordinaria en 2027.

El Gobierno provincial llevó adelante una nueva oferta salarial a los gremios estatales de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta salarial destinada a los trabajadores estatales , que contempla un incremento con los haberes de octubre, una actualización adicional en diciembre y el compromiso de mantener el mecanismo de ajustes por inflación durante 2027.

El ofrecimiento se realizó durante una nueva reunión de la Mesa de la Función Pública , donde representantes del Ejecutivo provincial mantuvieron un encuentro con los sindicatos ATE y UPCN para avanzar en las negociaciones salariales correspondientes al último tramo del año.

La propuesta oficial establece que el primer incremento se calculará sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , mediante un promedio entre los indicadores nacionales y los registrados en Viedma durante agosto y septiembre de 2026.

De esta manera, el Ejecutivo busca establecer un mecanismo de actualización vinculado directamente con la evolución de los precios, en un contexto donde las negociaciones paritarias resultan determinantes para definir los ingresos de los empleados de la administración pública provincial.

Cómo será el aumento salarial de octubre para los estatales

El principal punto del ofrecimiento contempla una actualización salarial del 4,18%, que se incorporaría a las liquidaciones correspondientes a octubre. Este porcentaje surge de una fórmula que combina los registros inflacionarios nacionales con los relevamientos realizados en la capital rionegrina.

La utilización de ambos indicadores permite establecer una referencia para determinar los incrementos salariales. Según explicó el Gobierno provincial, el porcentaje ofrecido responde al promedio de las variaciones del IPC correspondientes a los dos meses considerados.

La propuesta fue presentada formalmente a los representantes sindicales, quienes participaron de la mesa de negociación. Sin embargo, la información oficial no precisó si las organizaciones gremiales aceptaron el ofrecimiento o si deberán someterlo a consideración de sus afiliados.

Un nuevo incremento en diciembre que impactará en el aguinaldo

Otro de los puntos centrales de la negociación establece una segunda actualización salarial con los haberes de diciembre, cuyo porcentaje todavía no fue definido y dependerá de los indicadores inflacionarios correspondientes a octubre de 2026.

Para determinar ese incremento, el Gobierno utilizará nuevamente el promedio entre el IPC nacional y el de Viedma, manteniendo así el mismo criterio aplicado para calcular el aumento ofrecido durante el mes de octubre.

Una de las principales novedades es que el Ejecutivo confirmó que esta última actualización impactará en el Salario Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, que perciben los trabajadores estatales durante el cierre del año.

Esta disposición representa un aspecto relevante de la propuesta, debido a que vincula el incremento salarial previsto para diciembre con la liquidación del aguinaldo correspondiente al segundo semestre, según las condiciones anunciadas por el Gobierno.

Una suma extraordinaria para los primeros meses de 2027

Además de los incrementos vinculados con la inflación, el Ejecutivo provincial ofreció el pago de una suma extraordinaria durante el primer trimestre de 2027, aunque todavía resta establecer cuál será el monto que percibirán los trabajadores.

Según se informó oficialmente, la cifra será definida durante una próxima reunión entre el Gobierno y los representantes sindicales, que deberá realizarse antes de finalizar el año. Por el momento, tampoco se precisaron las condiciones de liquidación.

El ofrecimiento incorpora así un componente adicional a las actualizaciones salariales previstas para octubre y diciembre, aunque su alcance económico dependerá de las próximas negociaciones que mantengan las autoridades provinciales con los gremios estatales.

Río Negro propone mantener los aumentos por inflación

El último punto presentado por el Gobierno contempla la continuidad del sistema de actualización salarial por IPC durante 2027, con el objetivo de sostener un mecanismo de revisión de los haberes vinculado con la evolución inflacionaria.

De concretarse este esquema, las futuras negociaciones salariales continuarían tomando como referencia los indicadores de precios. Sin embargo, todavía deberán definirse los alcances y las condiciones específicas para su implementación durante el próximo año.

La reunión estuvo encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; el representante del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Lucas Entraigas; y la subsecretaria Antonela Mestre.

Por parte de las organizaciones sindicales participaron Rodrigo Vicente, en representación de ATE, y Mónica Miranda, por UPCN. Ambos gremios recibieron el ofrecimiento que establece las condiciones propuestas por el Ejecutivo para cerrar las negociaciones salariales de 2026.

La continuidad de las conversaciones será determinante para conocer la respuesta sindical, definir el monto de la suma extraordinaria y avanzar en el esquema de actualizaciones salariales que el Gobierno pretende implementar durante el próximo año.