Sin una oferta salarial previa, ATE vuelve a reunirse con el Gobierno y suma nuevas exigencias

El sindicato exigirá una recomposición de haberes que contemple la inflación y un adelanto para mejorar el aguinaldo de diciembre.

ATE y el Gobierno de Río Negro se reunirán el próximo miércoles para avanzar en temas salariales.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) y el Gobierno de Río Negro volverán a reunirse la próxima semana para retomar las negociaciones salariales correspondientes al último tramo del año. El encuentro estará marcado por una serie de reclamos económicos y laborales.

La convocatoria está prevista para el miércoles 14 de octubre, a las 10, en la sede de la Secretaría de la Función Pública, en Viedma . Allí, los representantes sindicales esperan recibir una propuesta concreta de actualización de los haberes estatales.

La negociación se retomará después de un encuentro en el que el Ejecutivo provincial no presentó una oferta salarial . Ante esa situación, ATE dejó asentada su exigencia de una recomposición que permita acompañar la evolución de los precios.

El gremio sostiene que la actualización de los ingresos debe tomar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), siguiendo el criterio que, según recordó, había sido acordado durante las reuniones anteriores con las autoridades provinciales.

ATE reclama un aumento que impacte en el aguinaldo

Uno de los principales planteos que llevará el sindicato a la mesa de negociación estará relacionado con los salarios de diciembre. La organización pretende que el Gobierno adelante parte del incremento previsto para el último mes del año.

El objetivo de esta solicitud es que la actualización salarial tenga impacto en el cálculo del medio aguinaldo, que los trabajadores de la administración pública provincial deberán percibir antes de finalizar el año, según el cronograma correspondiente.

De esta manera, ATE buscará que la recomposición no solamente se refleje en los haberes mensuales, sino también en la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), un ingreso adicional para los empleados estatales.

El planteo se produce en un contexto en el que el sindicato advierte sobre el incremento de los gastos esenciales de las familias. Según su relevamiento, determinados rubros registraron subas superiores al promedio general de inflación.

Rechazo al control biométrico como único sistema de asistencia

Además de la discusión económica, ATE llevará a la reunión su posición respecto de la implementación del control biométrico para registrar el ingreso y la salida de los empleados de distintos organismos de la administración pública provincial.

El sindicato manifestó su rechazo a que este mecanismo se convierta en la única alternativa disponible para acreditar la asistencia laboral. Sin embargo, aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra la existencia de controles de presentismo.

En ese sentido, la organización solicitó que se garanticen métodos alternativos de registro para aquellos trabajadores que no quieran o no puedan incorporar sus datos biométricos a los sistemas utilizados por las dependencias del Estado provincial.

ATE fundamentó su pedido en la necesidad de respetar las disposiciones legales vigentes y contemplar las distintas circunstancias personales que pueden impedir o dificultar la utilización de tecnologías de identificación mediante características físicas de los empleados.

Recategorizaciones pendientes y reclamos en organismos

Otro de los puntos que ATE buscará abordar está vinculado con las recategorizaciones laborales que permanecen pendientes de resolución. Según informó el gremio, los retrasos afectan a empleados pertenecientes a diferentes sectores de la administración pública rionegrina.

La organización reclamó que se avance con la regularización de esas situaciones y que, cuando se hayan comprobado deudas salariales derivadas de las demoras, se efectúe el correspondiente pago retroactivo a los trabajadores alcanzados.

Este planteo apunta a resolver situaciones administrativas que pueden tener consecuencias directas sobre los ingresos de los agentes estatales, especialmente cuando las modificaciones de categoría implican diferencias en las remuneraciones que deberían percibir mensualmente.

A estos pedidos se sumarán demandas específicas de distintas áreas del Estado provincial. Entre los sectores mencionados por ATE se encuentran Educación, Salud, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Desarrollo Humano y el SPLIF.