Rodolfo Aguiar cruzó a Unter por la paritaria y estimó un bono de $330.000 para estatales

El titular nacional de ATE cuestionó la estrategia del gremio docente en Río Negro y adelantó el criterio salarial para la negociación de diciembre.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar , respondió a las críticas de Unter , UPCN y ASSPUR por el cierre paritario en Río Negro . El dirigente apuntó contra el sindicato docente, el más crítico hacia la gestión de Alberto Weretilneck , y adelantó los reclamos para la reunión del próximo 3 de diciembre .

En diálogo con Frecuencia VyP , el referente rionegrino cuestionó la postura de Unter frente al esquema de actualización por inflación. “Se perdieron una oportunidad histórica”, disparó Aguiar , al señalar que el gremio no supo capitalizar como un logro propio el inicio de los aumentos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras décadas de reclamos.

Además, criticó que desde Unter mencionen reiteradamente a ATE y cuestionó la estrategia de su conducción. “Pensaban que era más fácil las negociaciones paritarias”, sostuvo Aguiar , quien advirtió que, si bien en los lugares de trabajo hay que representar “desesperanza” y “bronca”, actualmente “Hoy la dirigencia sindical tiene que mostrar, sobre todo, templanza”.

Estatales piden bono superior a $330.000

Respecto de la negociación del 3 de diciembre con el Gobierno provincial, Aguiar explicó que ATE aún no fijó una cifra final para el bono extraordinario de fin de año. No obstante, estimó que el piso de discusión debería contemplar la actualización por inflación de los $250.000 pagados en 2025, lo que llevaría el monto a unos $330.000.

El dirigente aclaró que se trata de un criterio inicial del gremio y no de un monto acordado con el Ejecutivo. Adelantó que ATE reunirá a sus secretarios generales para definir los pedidos que llevará a la mesa, entre ellos la fecha de pago del aguinaldo, los adicionales por indumentaria, la ayuda escolar y las asignaciones familiares.

Sobre la pauta salarial para el primer cuatrimestre de 2027, defendió la continuidad de las subas bimestrales por IPC, aunque pidió un complemento. “De mínima hay que sostener la misma actualización bimestral”, afirmó Aguiar, y reclamó que la Provincia acompañe ese mecanismo con “alguna otra propuesta” para recomponer los haberes.

Blanqueo salarial y críticas a la estrategia de Unter

Otro punto central que el sindicato llevará a la discusión es el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables. “Es uno de los principales desafíos que tenemos”, sostuvo Aguiar, tras remarcar que la incorporación progresiva al básico mejora ítems como la antigüedad y la zona desfavorable, aunque recordó que el problema proviene de gestiones anteriores que pagaron con bonos y tickets canasta.

Al profundizar sobre las diferencias con Unter, reconoció las dificultades de las organizaciones para definir medidas de fuerza ante lo que describió como una campaña de estigmatización sobre el empleo público. Sin embargo, insistió en que las conducciones gremiales deben interpretar el malestar de sus bases y actuar con responsabilidad.

Comparación con Buenos Aires y defensa del diálogo

Para defender la negociación en Río Negro, Aguiar comparó los ingresos locales con los de la provincia de Buenos Aires. Tras consultar a seccionales «del otro lado del puente», indicó que un portero en Patagones cobra unos $650.000 y un docente alrededor de $830.000, valores que en territorio rionegrino llegan a duplicarse. “Contextualicemos a la hora de analizar el proceso de negociación salarial en nuestra provincia”, pidió.

Asimismo, vinculó la discusión con el ajuste nacional —mencionando una presentación judicial de ATE para frenar 1.450 despidos en el INTA— y reivindicó el diálogo con Weretilneck, tras recordar conflictos como las protestas de febrero de 2017 en Viedma y conversar sobre la posibilidad de pagar los sueldos el último día hábil de cada mes. “Nosotros cumplimos los acuerdos cuando se trata de beneficiar a los trabajadores”, concluyó.