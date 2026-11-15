Decomisaron más de 200 kilos de carne vacuna que eran trasladados en un auto

El operativo fue realizado por la Brigada Rural sobre la Ruta Provincial 5. La mercadería iba en el baúl y el habitáculo de un vehículo particular.

Personal policial de la Brigada Rural San Antonio Oeste decomisó más de 200 kilogramos de carne vacuna durante un procedimiento preventivo realizado ayer a la tarde sobre la Ruta Provincial 5 , en jurisdicción de Sierra Grande .

El operativo tuvo lugar mientras los efectivos efectuaban recorridas de control en la zona y detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Bora , de color gris.

Al verificar el vehículo, los uniformados constataron que transportaba carne vacuna tanto en el interior del habitáculo como en el baúl. Consultado sobre la procedencia de la mercadería, el conductor manifestó que se trataba de dos animales vacunos despostados , cuyo peso total fue estimado en más de 200 kilogramos.

La Policía secuestró 200 kilos de carne en Sierra Grande.

Decomiso e incineración de la mercadería

Ante la irregularidad detectada, el personal interviniente procedió al decomiso de la totalidad de la carne, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley Provincial N.º 2534.

Posteriormente, se realizó la incineración de la mercadería decomisada en presencia de un testigo de actuación, dejando constancia formal del procedimiento mediante el acta correspondiente.

Desde la Brigada Rural indicaron que continúan desarrollando controles en rutas y caminos de la jurisdicción con el objetivo de prevenir el transporte y la comercialización irregular de productos cárnicos, contribuyendo así a la protección de la producción ganadera y la seguridad de la comunidad.