Buscan desesperadamente a un hombre de 52 años en Río Negro: se movilizaba en un auto gris

La Policía solicita colaboración para localizar a Claudio Martín Perdomo, visto por última vez el jueves. Difundieron sus características y cómo iba vestido.

La Policía de Río Negro activó una nueva búsqueda de paradero y solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Claudio Martín Perdomo , de 52 años, de quien no se tienen noticias desde el jueves 15 de octubre. La investigación se concentra en establecer su ubicación y reconstruir sus últimos movimientos.

El pedido de colaboración fue difundido por la Jefatura de Policía de Río Negro, a través de un comunicado oficial que incluye una fotografía del hombre, sus características físicas, la vestimenta que llevaba y los datos del vehículo en el que se movilizaba.

Según la información proporcionada por las autoridades, el último contacto con Perdomo se registró el jueves 15 de octubre, a las 11:30 horas. Desde entonces, se desconoce su paradero y las fuerzas de seguridad trabajan para obtener información que permita localizarlo.

La búsqueda tiene como unidad preventiva a la Comisaría 5° de Villa Regina, donde se reciben datos que puedan resultar relevantes. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las circunstancias en las que se produjo su desaparición ni el destino hacia el que se dirigía.

Cómo es Claudio Martín Perdomo, el hombre buscado en Río Negro

De acuerdo con la descripción publicada por la Policía, Claudio Martín Perdomo tiene 52 años, es argentino, de contextura física delgada y mide aproximadamente 1,71 metros. Su tez es morena y presenta cabello corto, negro y canoso a los costados.

El comunicado policial no precisa el color de sus ojos, su peso ni otras señas particulares que permitan identificarlo. Sin embargo, las autoridades difundieron una fotografía reciente para facilitar su reconocimiento entre los vecinos de la región.

Uno de los datos más importantes para la búsqueda es la vestimenta que llevaba al momento del último contacto. Según el parte oficial, utilizaba un pantalón de gabardina marrón, una campera de neopreno negra y zapatillas grises.

Además, la Policía informó que se movilizaba en un Renault Megane de color gris, cuya patente termina en 473. Este dato podría resultar fundamental para quienes hayan observado un vehículo de esas características durante las últimas horas.

Archivo

El vehículo y los datos que pueden ayudar a encontrarlo

La identificación del automóvil constituye una de las principales referencias difundidas para colaborar con la búsqueda. Las autoridades solicitan prestar atención tanto a la fotografía del hombre como a las características del vehículo mencionado.

Por el momento, no se informó públicamente si Perdomo viajaba acompañado, cuál fue el último lugar donde se lo vio ni si existieron comunicaciones posteriores al contacto registrado durante la mañana del jueves.

La Policía de Río Negro pidió que cualquier persona que pueda aportar información se comunique inmediatamente con el 911, la línea de emergencias disponible para recibir datos y coordinar la intervención de las unidades policiales.

También es posible acercarse personalmente a la Comisaría 5° de Villa Regina, dependencia que interviene en el procedimiento. Incluso un dato sobre el automóvil o un posible avistamiento podría contribuir a orientar las tareas de localización.