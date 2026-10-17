Cómo estará el tiempo en Cipolletti este fin de semana: sube la temperatura y ¿vuelven las lluvias?

La AIC anticipa un fin de semana con temperaturas en ascenso, abundante nubosidad y fuertes ráfagas de viento. ¿Cuándo llegan las lluvias al Alto Valle?

El fin de semana en Cipolletti estará marcado por la presencia de nubosidad , un progresivo aumento de las temperaturas y condiciones de inestabilidad que podrían provocar algunas precipitaciones. El pronóstico anticipa jornadas frescas durante las mañanas y tardes agradables.

Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar algunos cambios con cielo mayormente cubierto en el Alto Valle y la meseta, acompañado por una leve inestabilidad.

El organismo adelantó que durante el sábado 17 y domingo 18 continuará la presencia de nubes, aunque se espera un paulatino ascenso térmico. Además, advirtió que podrían registrarse nuevos períodos de inestabilidad durante el inicio de la próxima semana.

Estefania Petrella

Sábado con una máxima de 20 grados en Cipolletti

Para el sábado 17 de octubre, el pronóstico de la AIC anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día y una temperatura máxima que alcanzará los 20°C, condiciones que permitirán disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad aproximada de 27 kilómetros por hora, con ráfagas de similar intensidad. Durante la noche, la nubosidad aumentará hasta dejar el cielo completamente cubierto.

En cuanto a las temperaturas nocturnas, se espera un importante descenso hasta los 5°C, mientras que el viento continuará desde el noreste a 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 38 km/h.

Domingo con aumento de temperatura y probabilidad de lluvias

El domingo 18 de octubre se presentará con condiciones algo más cálidas, aunque la nubosidad continuará siendo protagonista. Durante el día, el cielo permanecerá cubierto y la temperatura máxima llegará a los 22°C.

El viento del noreste alcanzará los 29 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 37 km/h. Estas condiciones estarán acompañadas por una presión atmosférica estimada en 1012 hectopascales durante la jornada.

Sin embargo, el panorama cambiará hacia la noche, cuando la AIC anticipa lluvias débiles y dispersas en Cipolletti. La temperatura descenderá hasta los 7°C y las ráfagas podrían alcanzar los 47 kilómetros por hora.