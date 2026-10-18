Cipolletti LMCipolletti Cipo ¡Cipo a la final! Multidinario festejo de la familia Albinegra en la tradicional esquina de la ciudad

Hinchas del equipo local se concentraron en la esquina de Roca y España para festejar el paso a la final para llegar a la Primera B Nacional. Alegría interminable. Agregar LM Cipolletti a







La familia Albinegra salió a las calles de Cipolletti a festejar el pase a la final para jugar la Primera B Nacional.

Una multitud de hinchas de Cipolletti salieron a las calles para festejar el empate sin goles contra Alvarado de Mar del Plata, que le otorga el derecho a jugar la final para ascender a Primera B Nacional, partido que se pudo ver en vivo y en directo por la página oficial de AFA (Asociación de Fútbol Argentino)

Ni bien el árbitro dio el pitazo final, decenas de autos y camionetas comenzaron una caravana luciendo banderas y camisetas negras y blancas. A los pocos minutos un grupo de simpatizantes se instaló en la esquina de España y Roca, lugar tradicional donde el pueblo se concentra para celebrar y protestar. No mucho después ya se había juntado una muchedumbre que cortó el tránsito vehicular,

Después llegaron los bombos, los redoblantes y las trompetas, por lo que el jorgorio fue total, con los cánticos que se pueden escuchar habitualmente en La Visera de Cemento. El "Queremos volver a la B Nacional" se hizo interminable. También aquel que dice que la gente de Cipolletti no abandona nunca. Tampoco se olvidaron de otros rivales de la región y el país que compiten en certámenes inferiores. Abrazos y hasta lágrimas de emoción por el logro deportivo se pudo observar entre los muchachos y chicas.