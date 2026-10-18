Otro accidente fatal en la deteriorada Ruta Nacional 151, en cercanías de Catriel

Chocaron una camioneta y un auto particular y se produjo el fallecimiento de una mujer. Nuevamente adjudican la tragedia al mal estado del pavimento.

El auto y la camioneta que chocaron cerca de Catriel, en la Ruta Nacional 151. Falleció una mujer y no se descarta otras personas heridas.

Un auto y una camioneta chocaron en la Ruta Nacional 151, en proximidades de Catriel. El hecho ocurrió en horas del mediodía de este domingo y dejó como saldo el fallecimiento de una mujer, aunque no se descarta que haya otras personas heridas.

El incidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 100, a la altura del paraje La Escondida , a unos 40 kilómetros al sur de la localidad petrolera rionegrina, e involucró a un Volkswagen Gol color blanco y una camioneta identificada con cartelería de la empresa Techin.

Según testimonios extraoficiales publicados por medios de la región, el conductor del vehículo menor habría intentado esquivar un pozo formado el pavimento, en un sector que presenta serios deterioros en la superficie, con pozos de todos los tamaños y deformaciones.

La maniobra habría llevado a que el rodado invadiera el carril contrario, lo que provocó que la camioneta lo impactara en el lateral derecho. Personal policial con equipos de salud y bomberos se habían trasladado hasta el lugar del siniestro para organizar el operativo de asistencia. El tránsito había sido cortado para permitir los trabajos, lo que hizo que se formaran largas filas de vehículos, con una notable cantidad de camiones de la actividad petrolera, dados los yacimientos que se encuentran en el área.

Hasta el momento se desconoce la mecánica del accidente. Efectivos del Gabinete de Criminalística habían sido convocados para efectuar las pericias de rigor que determinen las circunstancias y si hubo algún tipo de responsabilidad entre los conductores.

Una ruta en pésimo estado

La Ruta 151es la principal vía por donde circulan camiones y equipamiento destinado a la industria hidrocarburífera. En distinto tramos de la senda entre el Alto Valle y Catriel presenta un serio deterioro, con pozos de gran tamaño y deformaciones, pero nunca el gobierno nacional se hizo cargo de su mantenimiento, a pesar de corresponderle por jurisdicción.

Su mal estado ha generado enorme preocupación entre quienes la transitan habitualmente. Se han lamentado tragedias automovilísticas, adjudicadas al pésimo estado del pavimento. A principios de este mes chocaron un camión con semi remolque y una camioneta en inmediaciones de Medanito, el yacimiento hidrocarburífero, ubicado a unos 20 kilómetros al sur de Catriel, cerca de donde ocurrió la tragedia de este domingo.

De acuerdo con la información difundida en ese momento, el accidente se habría producido cuando el conductor del vehículo de mayor porte realizó una maniobra para evitar un pozo existente sobre la calzada, lo que hizo que invadiera la mano contraria, en el momento en que pasaba una camioneta Chevrolet doble cabina color blanco.

Trasnferencia a provincia

Las autoridades gubernamentales también se asumieron el reclamo, y como resultado la provincia de Río Negro acordó recientemente con Nación gestionar, administrar y mantener tanto la 151 como la 22, también nacional.

Semanas atrás la Legislatura aprobó una iniciativa impulsada por el oficialismo para destinar 7.000 millones de pesos para la reparación de ambas rutas. Los fondos provendrán de Oleoductos del Valle S.A. (OLDELVAL), la empresa que a cargo del proyecto Duplicar Norte, que establece la construcción de un nuevo oleoducto de 207 kilómetros de extensión por territorio rionegrino, que permitirá ampliar la capacidad de transporte y acompañar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta.

La empresa aportará 4.640.000 dólares, una cifra equivalente a aproximadamente $7.000 millones, que tendrá un destino establecido previamente. El dinero tendrá como único destino la reparación de ambos corredores.