El pasado miércoles se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Ejecutivo municipal, la Seccional N°4 del Colegio de Arquitectos de Río Negro, y la Universidad Nacional del Comahue, para llevar a cabo el Concurso Regional de Anteproyectos para la puesta en valor del edificio de la Casa Peuser.

Se firmó el convenio para avanzar con la recuperación de la casa Peuser: arquitectos concursarán para ejecutar la obra

La Municipalidad de Cipolletti , la Seccional N°4 del Colegio de Arquitectos de Río Negro, y la Universidad Nacional del Comahue avanzaron esta semana en la firma del convenio para llevar a cabo el Concurso Regional de Anteproyectos para la puesta en valor del edificio de la Casa Peuser .

Estuvieron presentes durante la firma del convenio el Intendente Rodrigo Buteler , María Beatriz Raffaelli en representación del Colegio de Arquitectos, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Lidia Ema Camadro Matamala , y representantes de la Asociación Civil del Cuidado del Patrimonio Histórico.

Buteler al respecto destacó que: "Atención a los arquitectos que podrán presentarse porque necesitamos refaccionar y poner en valor la Casa Peuser , una obra que se llevará a cabo con presupuesto exclusivamente municipal para cuidar el patrimonio histórico".

Gustavo Zovich, secretario de Obras Públicas informó que a partir de la firma del convenio se comienzan a elaborar las bases del Concurso. "El objetivo es recuperar el mayor patrimonio histórico que tiene la Municipalidad de Cipolletti en cuanto a un edificio construido. Manteniendo la fisonomía, las cualidades, y materialidad que tiene el mismo, para que se convierta en un espacio institucional y protocolar".

Fechas importantes del Concurso

La fecha límite para el registro de inscripción al concurso es el 12 de marzo de 2027. En tanto, se informó que el acto de entrega de premios, diplomas y exposición de los trabajos será el 16 de abril del 2027.

Para consultas y/o más información los interesados pueden comunicarse con la Seccional 4 del Colegio de Arquitectos de Río Negro, ubicado en calle Roca y Villegas. Al correo electrónico: [email protected], o ingresando a través de https://www.carn.com.ar/.

El Municipio licita la obra del Fortín 1° División: los detalles

El martes 17 de noviembre el Municipio llevará a cabo la Licitación Pública N°26/26 para llevar a cabo la remodelación y puesta en valor del histórico Fortín Primera División de Cipolletti. La refacción integral busca recuperar el edificio histórico construido en 1879, ubicado en la intersección de rutas 22 y 151, y transformarlo en un Museo.

La apertura de ofertas se realizará a las 10 en el 10° piso del edificio municipal, ubicado en calle Yrigoyen 379. El presupuesto oficial de la obra es de $248.500.000,00 y el plazo de obra será de cuatro meses corridos.

El proyecto del Municipio

A través de la secretaría de Obras Públicas se informó que la intervención comprende una superficie aproximada de 110 m² de obra a restaurar y adecuar, complementada con el tratamiento y acondicionamiento de aproximadamente 580 m² de espacios exteriores y parquización.

Se buscará conservar la identidad y el carácter propio del edificio, incorporando las mejoras necesarias para su correcto funcionamiento y mantenimiento.

Los trabajos comprenden la restauración y adecuación de los elementos constructivos existentes, incluyendo cubierta, muros, revoques, pisos, cielorrasos, carpinterías y elementos de madera, así como la renovación de terminaciones y pintura. Asimismo, se prevé el reemplazo de las aberturas y puertas existentes por nuevas carpinterías de PVC símil madera, la recuperación de elementos de madera existentes y la incorporación de muebles expositores integrados a los muros.

La intervención contempla además la adecuación y ejecución de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización, incorporando sistemas de iluminación general y de destaque para los sectores de exposición, junto con los tableros, canalizaciones, protecciones y demás componentes necesarios para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad.

En los espacios exteriores se prevé el reacondicionamiento de cerramientos, rejas, veredas, senderos, y sectores de circulación, incluyendo las tareas de reparación, regularización, terminación y pintura correspondientes.

En conjunto, las obras tienen como finalidad recuperar y conservar el inmueble, mejorar sus condiciones de uso y garantizar su adecuada integración con el entorno y su utilización como espacio destinado a la puesta en valor y difusión del patrimonio local.