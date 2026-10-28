Cipolletti confirmó la fecha de pago de los sueldos de octubre con aumento

La Municipalidad depositará los haberes este viernes con incremento. El sábado cobrarán los estatales provinciales con una suba del 4,18%.

El Municipio de Cipolletti informó que este viernes 30 de octubre depositará los sueldos correspondientes al mes de octubre para los trabajadores municipales. La liquidación incluirá un 3,62% de aumento al básico , en cumplimiento de lo establecido en las paritarias para el tercer tramo correspondiente al bimestre agosto / septiembre 2026 .

Esta actualización salarial equivale a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) publicado por el INDEC para los meses de septiembre-octubre de 2026 . Los haberes estarán acreditados y disponibles en todas las entidades bancarias habilitadas.

Con el esquema local definido, el cronograma salarial comunal se concreta antes de la liquidación del sector público provincial prevista para el cierre del mes.

Aumento y pago unificado para la Administración Pública de Río Negro

Por su parte, el Gobierno de Río Negro anunció que abonará el sábado 31 de octubre la totalidad de los salarios de la Administración Pública provincial en una sola jornada, con un incremento del 4,18%. Desde el Ejecutivo precisaron que el pago unificado "garantiza previsibilidad y contribuye a cuidar el poder adquisitivo de miles de familias rionegrinas".

El porcentaje fijado por Provincia proviene del promedio de las variaciones del IPC nacional y del índice registrado en Viedma durante agosto y septiembre. La liquidación abarcará al personal de Salud Pública (con guardias y horas extras), Policía de Río Negro, Servicio Penitenciario Provincial, docentes, Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Bomberos Voluntarios, y a los agentes de los poderes Legislativo y Judicial, junto a los órganos de control.

Desde el Estado rionegrino remarcaron la continuidad de la pauta salarial, asegurando que se busca seguir "brindando certezas a los trabajadores y sus familias a partir de una gestión ordenada de los recursos públicos".

Conflicto con Unter y liquidación para el sector docente

En tanto, el Gobierno provincial confirmó que aplicará el ajuste salarial al sector docente con los haberes de octubre, a pesar de la postura en contra expresada por el gremio Unter.

Con este nuevo porcentaje, los salarios del sector acumularán un aumento nominal del 25,9% en lo que va de 2026. Según las cifras oficiales provistas por la Provincia, Río Negro se ubica en el cuarto lugar nacional en la comparación de haberes docentes, con un sueldo de bolsillo fijado en $1.412.430 para un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad.