Cortes de luz en Cipolletti y la región por obras de Edersa: cuáles serán las zonas afectadas

Edersa realizará cortes programados de energía este miércoles 28 en Cipolletti y la región debido a tareas de mantenimiento en la red.

La empresa distribuidora Edersa ejecutará este miércoles 28 de octubre un plan de obras y mantenimiento que abarcará tareas de poda superior y ampliaciones sobre la red de media tensión en la provincia.

Para llevar a cabo las labores de mejora en la infraestructura eléctrica, la firma comunicó que será necesario aplicar cortes programados de energía en distintos sectores y solicitó a los vecinos de las zonas alcanzadas tomar las medidas necesarias.

En el caso de Cipolletti , las interrupciones del servicio se llevarán a cabo en dos turnos durante la mañana. De 9 a 13 , el corte afectará a la zona de los clubes de Isla Jordán , alcanzando al camping del Sindicato del Gas , Luz y Fuerza , Petroleros y el camping Club San Martín .

Alcance de los trabajos en Cipolletti y General Roca

Por otra parte, también en la ciudad de Cipolletti, habrá una interrupción del suministro entre las 9:30 y las 13:30 en la zona rural, puntualmente en la entrada a La Llanada, sobre la Ruta Nacional N° 151.

En tanto, en la localidad de General Roca, la suspensión de la energía eléctrica está programada entre las 9 y las 12. El trabajo comprenderá al Barrio Pino Azul 2, el Loteo Mascardi y sus zonas aledañas.

Cortes programados en la ciudad de Viedma

En la capital provincial, Viedma, la interrupción del servicio se ejecutará en el horario de 13:30 a 16. Afectará al cuadrante delimitado por las calles J. Hernández, Pringles, Balbín y Serrano, así como al sector delimitado por las calles Cipolletti, Alicia M. de Justo, H. López y Serrano.

Asimismo, la medida alcanzará en su totalidad a los barrios Jardín, Jardín II, APEL, Carmelitas, 254 Viviendas y 90 Viviendas (Empleados de Comercio). Por último, el corte también abarcará los suministros e instalaciones de la firma DIARCO, la Estación de Servicio YPF El Kerosenero y la Estación de Servicio AXION, ambas situadas sobre el acceso a Viedma por la Ruta 3.