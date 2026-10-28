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Cortes de luz en Cipolletti y la región por obras de Edersa: cuáles serán las zonas afectadas

Edersa realizará cortes programados de energía este miércoles 28 en Cipolletti y la región debido a tareas de mantenimiento en la red.

Edersa programó varios cortes para este miércoles.

Edersa programó varios cortes para este miércoles.

La empresa distribuidora Edersa ejecutará este miércoles 28 de octubre un plan de obras y mantenimiento que abarcará tareas de poda superior y ampliaciones sobre la red de media tensión en la provincia.

Para llevar a cabo las labores de mejora en la infraestructura eléctrica, la firma comunicó que será necesario aplicar cortes programados de energía en distintos sectores y solicitó a los vecinos de las zonas alcanzadas tomar las medidas necesarias.

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En el caso de Cipolletti, las interrupciones del servicio se llevarán a cabo en dos turnos durante la mañana. De 9 a 13, el corte afectará a la zona de los clubes de Isla Jordán, alcanzando al camping del Sindicato del Gas, Luz y Fuerza, Petroleros y el camping Club San Martín.

Alcance de los trabajos en Cipolletti y General Roca

Por otra parte, también en la ciudad de Cipolletti, habrá una interrupción del suministro entre las 9:30 y las 13:30 en la zona rural, puntualmente en la entrada a La Llanada, sobre la Ruta Nacional N° 151.

En tanto, en la localidad de General Roca, la suspensión de la energía eléctrica está programada entre las 9 y las 12. El trabajo comprenderá al Barrio Pino Azul 2, el Loteo Mascardi y sus zonas aledañas.

Cortes programados en la ciudad de Viedma

En la capital provincial, Viedma, la interrupción del servicio se ejecutará en el horario de 13:30 a 16. Afectará al cuadrante delimitado por las calles J. Hernández, Pringles, Balbín y Serrano, así como al sector delimitado por las calles Cipolletti, Alicia M. de Justo, H. López y Serrano.

Asimismo, la medida alcanzará en su totalidad a los barrios Jardín, Jardín II, APEL, Carmelitas, 254 Viviendas y 90 Viviendas (Empleados de Comercio). Por último, el corte también abarcará los suministros e instalaciones de la firma DIARCO, la Estación de Servicio YPF El Kerosenero y la Estación de Servicio AXION, ambas situadas sobre el acceso a Viedma por la Ruta 3.

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