Atención: Edersa anunció cortes de luz en Cipolletti y otras ciudades

El personal técnico de la empresa Edersa ejecutará este viernes un plan de modernización y mantenimiento en las redes de media tensión. Los trabajos abarcarán a las localidades de Barda del Medio , Cipolletti , Fernández Oro y El Bolsón , intervenciones catalogadas como fundamentales para la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico.

Las tareas requerirán una serie de interrupciones programadas en el suministro que se distribuirán en distintas franjas horarias durante la mañana y la tarde. Ante esta situación, desde la distribuidora solicitaron a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias para evitar inconvenientes.

En Cipolletti el corte se realizará de 10 a 13 en la calle La Esmeralda, entre Chimpay y Águila Mora , y en el sector correspondiente al Club Banco Nación . Por su parte, en Barda del Medio , la suspensión del suministro se extenderá de 10 a 12 e impactará a la zona urbana en su totalidad

En la localidad de Fernández Oro, los trabajos se desarrollarán de 10:30 a 13:30. La medida alcanzará a la calle Yrigoyen, entre Jorge Cafrune y Pedro Ritossa, al Supermercado La Anónima y a los loteos Judiciales, Clementina, Las Acacias, Pilar del Sol, La Emilia y La Eugenia.

Finalmente, en El Bolsón las labores operativas se dividieron en dos turnos. De 12 a 15, la interrupción afectará a los suministros de La Rinconada de Nahuelpan, mientras que de 14 a 16 la suspensión abarcará la Subida del Saturnino, la Pampa de Mallín Ahogado y la zona del faldeo del Cerro Saturnino.