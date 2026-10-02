Atención: Edersa anunció cortes de luz en Cipolletti y otras ciudades
Edersa realizará cortes de luz este viernes por mantenimiento en cuatro ciudades de Río Negro. Todos los detalles.
El personal técnico de la empresa Edersa ejecutará este viernes un plan de modernización y mantenimiento en las redes de media tensión. Los trabajos abarcarán a las localidades de Barda del Medio, Cipolletti, Fernández Oro y El Bolsón, intervenciones catalogadas como fundamentales para la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico.
Las tareas requerirán una serie de interrupciones programadas en el suministro que se distribuirán en distintas franjas horarias durante la mañana y la tarde. Ante esta situación, desde la distribuidora solicitaron a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias para evitar inconvenientes.
Te puede interesar...
El detalle de las zonas y los horarios afectados
En Cipolletti el corte se realizará de 10 a 13 en la calle La Esmeralda, entre Chimpay y Águila Mora, y en el sector correspondiente al Club Banco Nación. Por su parte, en Barda del Medio, la suspensión del suministro se extenderá de 10 a 12 e impactará a la zona urbana en su totalidad
En la localidad de Fernández Oro, los trabajos se desarrollarán de 10:30 a 13:30. La medida alcanzará a la calle Yrigoyen, entre Jorge Cafrune y Pedro Ritossa, al Supermercado La Anónima y a los loteos Judiciales, Clementina, Las Acacias, Pilar del Sol, La Emilia y La Eugenia.
Finalmente, en El Bolsón las labores operativas se dividieron en dos turnos. De 12 a 15, la interrupción afectará a los suministros de La Rinconada de Nahuelpan, mientras que de 14 a 16 la suspensión abarcará la Subida del Saturnino, la Pampa de Mallín Ahogado y la zona del faldeo del Cerro Saturnino.
Leé más
Edersa trabaja para reestablecer el servicio en las 432 viviendas
Sin luz durante el fin de semana: los cortes que afectarán a varios sectores de Cipolletti
Cipolletti reguló el derecho de admisión en comercios: cómo funcionará la ordenanza
-
TAGS
- Edersa
- cortes de luz
Noticias relacionadas
Lo más leído