Harán un relevamiento para regularizar el servicio eléctrico en la Isla Jordán

El Municipio de Cipolletti iniciará el relevamiento para normalizar el servicio eléctrico en la Isla Jordán a través del programa PASE.

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , anunció el próximo inicio de las tareas de relevamiento para ejecutar la obra de regularización eléctrica en la Isla Jordán . El proyecto tiene como objetivo brindar energía segura y mejorar la calidad de vida de las familias del sector.

Las labores de relevamiento en el sector comenzarán formalmente durante la segunda semana de noviembre . Con este trabajo de campo, se iniciará el proceso técnico necesario para avanzar hacia la normalización del suministro en el barrio.

Sobre la iniciativa, Rodrigo Buteler destacó la labor coordinada con la administración provincial: “Con el Gobernador nos comprometimos a regularizar eléctricamente todos los barrios para que no tengan más accidentes domésticos, para que los barrios sean más seguros, y tengan su medidor y puedan pagar la boleta como lo hacen todos los barrios de la ciudad. Empieza el proceso de regularización eléctrica de la Isla Jordán , a partir de la segunda semana de noviembre empieza el relevamiento, seguimos llevando servicios a todos los barrios de Cipolletti ”.

El intendente Rodrigo Buteler anunció la regularización eléctrica en la Isla Jordán.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), impulsado por el Gobierno de Río Negro junto a la distribuidora Edersa, bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y en articulación directa con la Municipalidad de Cipolletti.

Antecedentes del programa en la ciudad

Desde la puesta en marcha del plan PASE, el trabajo conjunto entre Edersa, el gobierno provincial y el municipio permitió la regularización definitiva del servicio en los barrios Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo, Obrero A y B, Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas, 10 de Enero y Nuevo Ferri.

Próximamente, los trabajos de normalización eléctrica comenzarán en el barrio 2 de Agosto, obra que beneficiará de manera directa a 300 familias.

Cerca de completar el alumbrado LED

Por otro lado, Cipolletti cada vez más cerca de estar 100% iluminada con led. A través del área de Alumbrado Público del Municipio se informó que hoy, martes 27 de octubre, el cronograma de recambio se realizará en Ferri Sur, Barrio Las Quintas, calle Los Girasoles y Quintas del Sauzalito.

Dichos trabajos están comprendidos en la obra de recambio a led denominada “Parque Industrial, Patagonia (DVNe) y otros”, la cual forma parte de una de las últimas etapas para completar el Plan Cipo 100% Led. Se contempla la colocación de aproximadamente 1700 luminarias led, 52 postes y brazos de alumbrado.

Bajo la denominación “otros” se comprende los siguientes sectores: Loteo Landy, Ferri Sur, El Sauzalito, María Elvira, Santa Elena, Las Quintas, Favaloro, Los Girasoles, Jardín del Sol, El Salvador, Estado de Israel, Labraña, Rimmele, y Obrero A.

Además, avanza el recambio en plazas y parques en barrio 1200 Viviendas, Flamingo, San Lorenzo, 10 de Marzo, DVN, Pául Harry, Parque Julián Jiménez, Raúl Alfonsín, Belgrano, y Luis Piedrabuena.

El Plan de Alumbrado LED forma parte de obras estratégicas que mejoran la seguridad vial y peatonal; Incrementan la eficiencia energética y reducen los costos de mantenimiento y consumo eléctrico.