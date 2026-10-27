Lluvias y crecidas: el DPA aclaró que el dique Ballester opera con normalidad

El DPA llevó tranquilidad ante la difusión de imágenes en redes sociales sobre el río Neuquén. Confirmaron que la operación es habitual.

La circulación de un video en redes sociales y cadenas de mensajes generó preocupación entre vecinos de las zonas ribereñas por el aumento en el caudal del río Neuquén y el nivel del agua en el dique Ballester . Ante esta situación, autoridades del Departamento Provincial de Aguas (DPA) salieron a llevar tranquilidad a la comunidad y explicaron el estado del sistema hídrico.

El jefe del Distrito Alto Valle del DPA , Pablo Degele , aclaró que lo registrado en las imágenes no representa ninguna condición de emergencia ni riesgo de desborde. "Para nosotros que estamos todos los días en el dique y que trabajamos en ese lugar y que en los años vemos cómo se comporta el río y el dique, la verdad que sorprende un poco que un video que hace una persona genere esto, para nosotros es totalmente algo normal para un caudal alto del río Neuquén ", afirmó el funcionario.

El representante técnico detalló la función que cumple la obra en la región. A diferencia de los embalses como Mari Menuco , Los Barreales o El Chocón , el dique Ballester no tiene el objetivo de guardar agua, sino de elevar el nivel del cauce aguas arriba para poder derivarla hacia el canal principal de riego del Alto Valle y los canales que abastecen a Centenario y Vista Alegre .

De acuerdo con lo explicado por la autoridad competente, la diferencia de nivel que se observa entre aguas arriba y aguas abajo ocurre tanto con caudales bajos como altos. El volumen que no se deriva para el riego continúa su cauce normal por el río sin que signifique una falla en las compuertas ni una maniobra extraordinaria.

Caudales altos por el fenómeno de El Niño

Respecto a las causas del incremento en el volumen del río, Degele indicó que se debe al impacto de las lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño. Luego de varios años de sequía donde los niveles estuvieron por debajo de lo habitual, las cuencas volvieron a acumular agua y se comenzó a erogar un volumen mayor desde los lagos.

El titular del distrito recordó que hace aproximadamente un mes el río Neuquén presentó este mismo nivel de agua sin registrarse inconvenientes. Asimismo, ratificó que el personal de guardadiques trabaja con normalidad en el manejo de las compuertas durante la presente temporada de riego. Ante el rumor viralizado, instó a la población a consultar la información directamente a través de las fuentes oficiales de la institución.