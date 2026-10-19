Alerta amarilla por lluvias: el Municipio de Cipolletti solicitó la colaboración de los vecinos

El Municipio de Cipolletti solicitó extremar los cuidados de prevención ante la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la región.

El Municipio refuerza la limpieza de bocas de tormenta y pidió no sacar los residuos en medio del temporal de lluvia.

Ante la emisión de una alerta amarilla por lluvias y tormentas para Cipolletti y zonas aledañas, el Municipio solicitó a la comunidad colaborar activamente con medidas preventivas para reducir el riesgo de anegamientos y favorecer el normal escurrimiento del agua.

En este escenario, las autoridades pidieron expresamente a la población no sacar los residuos domiciliarios durante la jornada de hoy. La medida responde a que las condiciones meteorológicas previstas podrían afectar la prestación normal del servicio de recolección y generar acumulación o dispersión de basura.

Asimismo, el Municipio recordó la importancia de no arrojar desperdicios en la vía pública, desagües pluviales ni bocas de tormenta, dado que obstruyen el sistema pluvial de la ciudad. Del mismo modo, se recomendó estacionar los vehículos respetando una distancia adecuada respecto de los cordones cuneta para permitir el libre flujo del agua de lluvia.

El Municipio aseguró que se reforzaron los trabajos de limpieza, mantenimiento y monitoreo en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua de lluvia y prevenir mayores inconvenientes en la vía pública. Todos los equipos municipales están recorriendo las calles y repasando las tareas de limpieza de bocas de tormenta, desagües pluviales y calles anegadas por el agua de lluvia.

El cronograma de mantenimiento vial se desarrolla durante la este lunes en Michi Michi, Las Calandrias, Obrero, calles Rimelle y Chimay.

Paralelamente se realiza la limpieza de los desagües pluviales ubicados en Perón, Mosconi, Lazaretti, Huechulafquen, Lalor, Los Sauces, Capellán, Paso de los Libres, Los Manzanos, Vélez Sarsfield, Illia y Chichinales.

Desde el Municipio se solicita la colaboración de la comunidad evitando sacar residuos domiciliarios durante las jornadas de lluvia, y no arrojando basura en la vía pública, desagües pluviales y bocas de tormenta, ya que estos elementos pueden obstruir el sistema de escurrimiento del agua.

Por intermedio de la Dirección de Protección Civil, se instó a los vecinos a retirar del exterior de sus viviendas cualquier objeto susceptible de ser desplazado por el viento o la corriente. También se aconsejó desenchufar artefactos eléctricos expuestos a filtraciones y revisar en forma periódica el estado de techos, canaletas, bajadas y desagües para asegurar su funcionamiento.

Prevención en la vía pública y líneas de emergencia

En materia de tránsito, el organismo solicitó circular con extrema precaución en motocicletas y bicicletas. Se recomienda reducir la velocidad al aproximarse a esquinas y curvas, donde la adherencia sobre el pavimento disminuye sensiblemente por la acumulación de agua.

Frente a cualquier situación que requiera asistencia, los vecinos de Cipolletti pueden comunicarse con la Central de Emergencias 109, operativa las 24 horas, o canalizar sus solicitudes a través de la línea 147.