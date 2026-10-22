Lluvias en el Alto Valle: advierten sobre el riesgo de hongos en la producción frutícola

El secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, advirtió sobre el impacto del exceso de agua en los frutales de la provincia.

Las inusuales lluvias registradas en el Alto Valle han superado los promedios históricos habituales, lo que genera riesgos poco frecuentes para la producción frutícola local. La continuidad de las lluvias altera el escenario tradicional de la región, caracterizado por su clima seco y la disponibilidad de agua para riego mediante los ríos y el sistema de canales.

En un periodo normal, la zona registra entre 100 y 180 milímetros de lluvia al año, condición que permite mantener los cultivos casi libres de hongos de forma natural. Sin embargo, el registro actual ya sobrepasó los 250 milímetros y las precipitaciones persisten, cambiando las condiciones de manejo en las chacras de Río Negro .

El principal problema radica en el estadio fenológico actual de la fruta, etapa en la que la floración ya concluyó y el fruto recién formado resulta muy susceptible al ingreso de hongos por el cáliz debido a la humedad acumulada. A esta vulnerabilidad se suma la imposibilidad de ingresar a los cuadros para aplicar las pulverizaciones preventivas.

"El suelo está tan anegado, las capas freáticas están tan altas, que cuesta muchísimo entrar con el tractor y hacer la pulverización que haya que hacer para que ese hongo no sea un futuro problema", detalló Facundo Fernández, secretario de Fruticultura en la provincia de Río Negro. Esta situación imposibilita determinar con claridad cuándo y cuánto regar.

Acumulación de nieve y trabajo junto al INTA

A las precipitaciones en el valle se suma el riesgo latente por la cantidad de nieve acumulada en la cordillera. Este volumen mantendrá los ríos y las napas freáticas elevadas durante un tiempo prolongado, lo que podría generar un estrés hídrico por exceso de agua en las plantas.

Desde el área gubernamental aclararon que la situación no se encuadra en el marco de medidas climáticas excepcionales, sino que se gestiona mediante acciones preventivas similares al control de olas de calor. Por este motivo, los equipos técnicos trabajan junto al INTA para evaluar la susceptibilidad de los cultivos y detectar los tipos de hongos que puedan aparecer, recomendando a los productores mantener contacto permanente con sus respectivas cámaras